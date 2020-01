Diogo arma para matar Paloma na reta final de “Bom Sucesso”

Um verdadeiro caos se instala na novela “Bom Sucesso”. Isso porque, Marcos (Romulo Estrela) foi preso, Jennifer (Nathalia Altenbernd ) foi assassinada e Diogo (Armando Babaioff) continua a solta colocando seu plano de vingança em ação.

Leia também: Thaíssa encontra carta sobre livro de Eric Feitosa em “Bom Sucesso”

arrow-options Divulgação/TV Globo Diogo “Bom Sucesso”





Leia também: Anitta vai estrear como atriz em “Amor de Mãe”

No capítulo desta quinta-feira (9), as coisas vão começas a se resolver em ” Bom Sucesso “, pelo menos para Marcos, já que a atriz contratada pelo vilão vai confessar que foi paga para forjar o romance com o galã.

Diogo, entretanto, seguirá com suas maldadas e dirá para Alice (Bruna Inocêncio) que seu livro não será publicado e também mandará Nana (Fabiula Nascimento) demitir Mário (Lúcio Mauro Filho) da editora.

Leia também: Raul conta para Érica sobre origem de Sandro em “Amor de Mãe”

Ao saber da atitude que o advogado teve com a sua filha, Paloma (Grazi Massafera) vai perder o controle e agredir o ex-marido de Nana. Furioso, Diogo vai atrás de Pessanha (Valter Breda) e oferecerá dinheiro para ele acabar com a costureira e capanga aceitará a proposta.

O capítulo de ” Bom Sucesso ” terminará com Marcos pedindo a ajuda de Gisele (Sheron Menezzes) para acabar com Diogo.