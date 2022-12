Dino quer reavaliar segurança na posse de Lula por medo de atentados

Marcelo Camargo/Agência Brasil – 22.12.2022 Lula deve ter segurança reforçada em posse

O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que irá reavaliar os procedimentos de segurança para a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), marcada para o próximo domingo (1°). A decisão foi tomada após ameaças de ataques na região do Aeroporto de Brasília e a depredação na sede da Polícia Federal no começo mês.

Dino tem demonstrado preocupação com as ações de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) nos últimos dias. Neste domingo (25), em publicação no Twitter, o senador chamou os ataques de “arruaça política”.

“A posse do presidente Lula ocorrerá em paz. Todos os procedimentos serão reavaliados, visando ao fortalecimento da segurança. E o combate aos terroristas e arruaceiros será intensificado. A democracia venceu e vencerá”, afirmou.

No começo do mês, bolsonarista depredaram e colocaram fogo em carros e ônibus após a prisão de um líder indígena por participação em atos antidemocráticos. Neste domingo, um grupo de 25 pessoas furaram o bloqueio de segurança no Supremo Tribunal Federal (STF) para protestar e pedir a libertação do apoiador de Bolsonaro.

Ainda hoje, um homem foi preso suspeito de tentar explodir um caminhão-tanque aos arredores do aeroporto de Brasília. Ele admitiu querer chamar atenção para as ações bolsonaristas.

O grupo ligado a Lula admitiu a preocupação de atentados durante a posse. Cerca de 300 mil pessoas são esperadas no evento.

Fonte: IG Política