Dino entrega medalha da Ordem do Mérito a padre Júlio Lancellotti

Reprodução – 24.09.2023 Padre Júlio Lancellotti recebe medalha do ministro Flávio Dino

Neste domingo (24), o ministro da Justiça, Flávio Dino, concedeu uma medalha de Ordem do Mérito ao padre Júlio Lancellotti, coordenador da Pastoral do Povo de Rua de São Paulo. O evento de entrega da honraria aconteceu nesta manhã, antes da missa realizada pelo padre, no Centro de São Paulo.

Na ocasião, também participou da cerimônia o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida.

O Ministério da Justiça informou que a medalha “é concedida a pessoas que tenham prestado serviços relevantes ao país e aos brasileiros na área da Justiça e segurança pública”.

“Lancellotti, de 74 anos, é reconhecido internacionalmente pela atuação em defesa dos direitos humanos e das pessoas em situação de rua”, afirmou a pasta.

Hoje é dia de homenagear o Padre Júlio Lancellotti por sua dedicação à causa da Justiça Social. Daqui a pouco, farei a entrega da Medalha da Justiça, outorgada ao Padre Júlio por decreto do Presidente Lula. — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) September 24, 2023

Nas redes sociais, Dino também comentou a ação e disse que a medalha foi concedida por decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Hoje é dia de homenagear o Padre Júlio Lancellotti por sua dedicação à causa da Justiça Social. Daqui a pouco, farei a entrega da Medalha da Justiça, outorgada ao Padre Júlio por decreto do Presidente Lula”, escreveu.

No fim de agosto, Lula concedeu a condecoração Grã-Cruz da Ordem do Mérito do Ministério da Justiça e Segurança Pública ao padre Júlio, em decreto publicado no Diário Oficial da União.

A medalha é dada a pessoas que prestam serviços notáveis ao Ministério da Justiça ou órgãos vinculados à pasta. Entre as personalidades que já receberam a homenagem estão: o ex-presidente Michel Temer; o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes; e a ex-procuradora-geral da República Raquel Dodge.

No mês passado, o padre recebeu um bilhete com ameaças que foi deixado na porta da paróquia, dizendo que os dias “de reinado” e de “defensor dos direitos dos bandidos” iriam acabar.

Um homem de 72 anos confessou ter escrito o texto e prestou depoimento na delegacia . O caso foi registrado como injúria e ameaça.

