Dino desiste de Camata e anuncia novo comandante da PRF

Agência Brasil Futuro ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino

O futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino , dispensou, nesta quarta-feira (21), Edmar Camata do cargo de diretor-geral da PRF (Polícia Rodoviária Federal) . O ex-governador do Maranhão agora escolheu Antônio Fernando Oliveira para assumir a vaga.

Dino havia anunciado Camata na última terça-feira (20), em coletiva de imprensa. No entanto, o escolhido sofreu críticas do PT por já ter apoiado a Operação Lava-Jato , que prendeu o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) .

No ano de 2017, Camata publicou uma foto nas redes sociais ao lado do então coordenador da força-tarefa no Paraná e agora deputado federal eleito, Deltan Dallagnol (Podemos-PR).

“Tivemos uma polêmica nas últimas horas, e o entendimento meu e da minha equipe foi proceder a substituição”, disse Dino a jornalistas no CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil), sede do governo de transição, em Brasília.

“Não é um julgamento sobre o que ele achava em 2017 ou em 2018. Não é, a meu ver, determinante. Mas, em face da polêmica, resolvi fazer a troca”, declarou.

Dino ressaltou que a decisão foi tomada por ele.

“A decisão foi exclusivamente minha, tanto botar quando rever a indicação. Obviamente eu informei a ele [Lula] e ao vice-presidente Alckmin. Os 2 estão cientes. Mas a decisão e a responsabilidade política são minhas”, acrescentou o futuro chefe da Justiça.

Novo diretor-geral da PRF

Antônio Fernando Oliveira é formado em Direito e pós-graduado em Direito Tributário e mestrando em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa. Ele é policial rodoviário federal desde 1994 e já chefiou a PRF no Maranhão.

Flávio Dino anunciou na terça-feira também o advogado Augusto de Arruda Botelho como secretário nacional de Justiça. Ele agradeceu o convite pelas redes sociais.

“Recebi – e aceitei honrado e emocionado – o convite para ser o novo Secretário Nacional de Justiça. Agradeço imensamente a confiança do futuro Ministro @FlavioDino. Muito trabalho pela frente!”, escreveu o advogado no Twitter.

Botelho é especialista em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra, em Direito Penal pela Universidade de Salamanca e mestrando em Direito Penal Econômico na FGV.

Nas últimas semanas, Dino já havia anunciado outros nomes para compor a pasta. Foram eles:

O delegado da Polícia Federal Andrei Rodrigues como novo diretor-geral da PF;

O jornalista Ricardo Cappelli como secretário-executivo do ministério – número dois na escala de comando, abaixo apenas do próprio ministro;

O auditor federal Marivaldo Pereira como secretário de Acesso à Justiça;

Diego Galdino como secretário-executivo adjunto da pasta;

Tamires Sampaio vai comandar o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci);

Wadih Damous como secretário nacional do consumidor.

Veja a lista de diretores escolhidos para a Polícia Federal:

Andrei Augusto Passos Rodrigues – Direção Geral

Gustavo Paulo Leite de Souza – Diretoria Geral Adjunta

Ademir Dias Cardoso Junior – Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

André Luis Lima Carmo – Diretoria de Administração e Logística

Guilherme Monseff de Biagi – Diretoria de Gestão de Pessoas

Helena de Rezende – Corregedoria Geral

Humberto Freire de Barros – Diretoria da Amazônia e Meio Ambiente

Luciana do Amaral Alonso Martins – Diretoria de Ensino

Luiz Eduardo Navajas Telles Pereira – Chefia de Gabinete

Otávio Margonari Russo – Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos

Ricardo Andrade Saadi – Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção

PCF Roberto Reis Monteiro Neto – Diretoria Técnico-Científica

Rodrigo de Melo Teixeira – Diretoria de Polícia Administrativa

Rodrigo Morais Fernandes – Diretoria de Inteligência

Valdecy Urquiza – Diretoria de Cooperação Internacional

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Política