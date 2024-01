Diniz é demitido da Seleção Brasileira após Ednaldo Rodrigues voltar à presidência da CBF

Nesta sexta-feira, ocorreu a demissão de Fernando Diniz da posição de treinador da Seleção Brasileira. Essa decisão foi tomada após a volta de Ednaldo Rodrigues à presidência da CBF. Rodrigues foi reconduzido ao cargo na quinta-feira passada pelo ministro do STF Gilmar Mendes.

Fernando Diniz assumiu o comando do Brasil apenas em seis ocasiões. Apesar do pouco tempo durante as datas Fifa, o treinador não conseguiu implementar seu modelo de jogo na equipe brasileira e acabou acumulando mais derrotas do que vitórias.

Sob o comando de Diniz, a Seleção Brasileira teve o pior início de Eliminatórias da Copa do Mundo em sua história durante o ano de 2023. A equipe obteve apenas duas vitórias, contra as últimas colocadas Bolívia (5 a 1) e Peru (1 a 0). Além disso, houve um empate em casa com a Venezuela (1 a 1).

Além das três derrotas, esses resultados negativos aconteceram de forma consecutiva. Primeiramente, a equipe perdeu para o Uruguai no Estádio Centenário, encerrando uma sequência invicta de 37 jogos nas eliminatórias.

A segunda derrota ocorreu contra a Colômbia fora de casa, e a última foi contra o principal rival do Brasil na América do Sul, a Argentina. Esse jogo, que aconteceu no Maracanã e foi marcado por confusões nas arquibancadas, resultou em uma vitória apertada de 1 a 0 para os argentinos.

Dessa forma, Diniz deixa a posição de treinador da Seleção Brasileira com apenas 38% de aproveitamento. Ele deixou a equipe na sexta posição das Eliminatórias, com apenas sete pontos em seis rodadas.

Essas informações foram divulgadas inicialmente pelo site ge.

Ainda não há informações sobre quem será o próximo treinador da Seleção Brasileira nos dois amistosos marcados para março deste ano. O time brasileiro enfrentará Espanha e Inglaterra nesses confrontos.

Fonte: Esportes