Dinheiro no bolso! Ritual e 4 dicas para ter prosperidade financeira em 2020

As bridezillas (combinação das palavras “bride”, noiva, em inglês, e do monstro “Godzilla”) são aquelas mulheres que surtam um pouco – ou muito – durante a organização do casamento. Aqui no Delas relatamos inúmeras histórias de noivas que deram o que falar. Que tal relembrar?

De discussões com convidados, casamentos cancelados e bolo destruído, esses são os casos das noivas que mais chocaram os nossos leitores este ano; confira:

Discussão por carta e morte de convidada

arrow-options Reprodução/Facebook Noiva diz ter recebida resposta “mesquinha” ao convite de uma convidada que reclamou sobre pagamento da postagem

Uma resposta cheia de grosserias ao convite de casamento da norte-americana Amy Domagala, de 36 anos, seria o suficiente para que a noiva desabafasse em no Facebook, mas uma surpresa trágica fez com que a história ganhasse outro foco: a convidada – com quem Amy iniciou uma pequena discussão por cartas – faleceu dois dias após o envio da resposta.

A noiva conta que a convidada, chamada Arlene, teria respondido o convite de casamento que recebeu, apenas para criticar detalhes como o preço da postagem, que ela teria que pagar. No grupo, Amy compartilhou a intenção de devolver uma carta – a qual ela chamou de “mesquinha” – com uma réplica ainda mais grosseira.

“Primeiramente não foi nossa intenção, já que pagamos uma postagem adicional para o convite. (…) E depois, você realmente gastou mais 55 centavos para pagar esta resposta?”, desabafou a noiva, com um texto cheio de xingamentos, antes de saber do trágico ocorrido.

Poucos dias depois, ela atualizou o texto no mesmo grupo: “Meu deus do céu, no dia 27 de setembro ela morreu! Que loucura!”, publicou. A carta com a réplica de Amy havia sido enviada três dias depois, no dia 30.

Lua de mel coletiva após casamento cancelado

arrow-options shutterstock A noiva organizou um casamento em um resort de luxo e surtou quando a madrinha disse que não poderia ir antes

Em relato anônimo , uma internauta contou sobre quando a amiga Jess, foi madrinha de Marie. A noiva iria se casar com um rapaz britânico e, “para ser mais fácil para todos”, a cerimônia e a festa aconteceria em um resort exótico com tudo incluso, mas bastante caro.

A “bridezilla” ainda insistiu para a amiga ir para o resort uma semana antes da cerimônia. “Jess já havia comprado uma passagem para dois diantes antes da cerimônia porque foi mais barato e a noiva surtou, até gritou com ela por chamada de vídeo. As outras madrinhas ficaram muito bravas e parecia que havia começado uma guerra entre elas e Marie”, conta a internauta.

Um antes dia de Jess pegar o voo, Marie ligou e avisou que o casamento havia sido cancelado . “Parece que ela percebeu há um ano, em uma sessão de terapia, que não amava o noivo. Ela percebeu que só queria estabilidade e não contou para ninguém sobre isso.”

Como tudo foi tão caro, Jess, assim como a maioria dos convidados, madrinhas e padrinhos e até os noivos, decidiram que iriam aproveitar a hospedagem para uns dias de férias.. “Parecia uma verão estranha de um filme de velho oeste com dois grupos rivais (no caso, os convidados do noivo vs. os da noiva) com dois personagens principais que queriam matar um ao outro.”

Mulher recusa pedido por causa de anel



arrow-options Reprodução/Facebook No desabafo, a mulher revela ainda estar magoada com o namorado e internautas afirmam que ela deveria terminar

Antes mesmo de se tornar uma bridezilla, uma mulher chocou internautas por causa de um post no grupo do Facebook “That’s It I’m Ring Shaming”. Na publicação, ela compartilha que foi pedida em casamento pelo companheiro com o mesmo anel de noivado que deu à ex.

“Meu namorado tentou me dar esse anel dois anos atrás. Eu disse que sim, mas depois de descobrir que ele comprou para a ex, eu disse não”, explica a moça. Dois anos após o ocorrido, ela ainda revela se sentir magoada com a atitude do parceiro.

“Nunca esquecerei que ele me deu esse anel e, provavelmente, não vou aceitar uma nova proposta [de casamento ] tão cedo”, complementa. “E sim, eu sei que preciso de uma nova manicure”, brinca ela.

Noiva exige pagamento de convidados

arrow-options shutterstock Uma noiva achou justo cobrar de suas madrinhas uma espécie de reembolso por terem a “honra” de ser convidadas

Uma noiva , de olho nos gastos que teve com a cerimônia, considerou justo cobrar mais de 2 mil libras (R$ 9,7 mil) de alguns de seus convidados para o casamento. Em um fórum do Reddit dedicado às bridezillas , uma mulher não identificada expôs toda a situação.

Segundo o relato da convidada, a noiva afirmou que as madrinhas já tinham a “honra” de terem sido chamadas para o evento e, por isso, deveriam contribuir financeiramente. Esse valor incluía os vestidos, que custam R$ 1,5 mil cada, mais de R$ 950 por cabelo e maquiagem, e R$ 4,3 mil pela despedida de solteira. Questionada, a noiva teria dito que era “seu dia”.

Entre o anúncio, a despedida e o casamento, foram dez meses de festas com direto à garrafas pesonalizadas para a madrinha e uma limosine para degustar vinho. A mulher conta que alertou a noiva sobre o quanto ela estava gastando com tanto luxo e dias constantes de festa, mas ela não deu ouvidos, respondendo que aquele era o dia dela e “isso é o que importa”.

No final do texto, a mulher revela mais números. A casa alugada para a despedida de solteira custou R$ 3, 3 mil para cada pessoa, bem como comida e bebida. Coloque na conta mais R$ 1,9 mil pela passagem e outros R$ 485 da limusine.

Sogra detona nora em convite de casamento

arrow-options Reprodução/Reddit A sogra não poupou críticas ao casamento e deixou claro que está na torcida para a união não durar muito tempo

O último caso não é exatamente uma “bridezilla”, mas com certeza essa sogra surtou ao ver o convite de casamento do filho. Compartilhado no fórum aberto Reddit , a mulher se refere à nora como “vagabunda barata”.

“Você está, infelizmente, convidado para o casamento entre meu filho perfeito, o médico, e uma vagabunda barata que não vale nada, cujo nome me fugiu agora”, inicia o convite. “O maior desastre da história da minha família será às 21h de sábado, 8 de setembro.”

Como se isso não fosse suficiente, a mãe do noivo não esconde que torcendo para o casamento dar errado. “Sem dúvida terminará em divórcio. Espero que dê tempo de ser elegível para uma anulação. A decepcionante e avassaladora cerimônia será seguida por um jantar, onde nozes serão servidas porque a mulher cujo nome eu não lembro tem alergia”, finaliza.