Dinei perde um dente e é socorrido às pressas pela produção do “Ilha Record”

Reprodução/Instagram Dinei é um dos participantes do “Ilha Record”

O ex-jogador Dinei, que já participou do reality “A Fazenda”, passou por um momento para lá de complicado recentemente durante sua participação no “Ilha Record” . De acordo com informações do site Notícias da TV, o ex-jogador passou não apenas por um, mas por vários perrengues durante os 36 dias de gravações da atração. Ele sofreu uma sequência de acidentes e acabou assustando os outros participantes, tendo perdido inclusive um dos dentes em um desses momentos conturbados na atração.

Dinei teve que ficar banguela por algumas horas, até um profissional da Record ser acionado para o salvar. Além disso, outra curiosidade sobre a participação do famoso no “Ilha Record” foi que ele perdeu o Desafio da Sobrevivência e se exilou sozinho na Caverna do Exílio, enquanto os demais participantes permaneceram em grupo na vila.

