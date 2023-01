Brasília/DF – Em relação às diligências policiais realizadas na cidade de Teófilo Otoni/MG nessa sexta-feira (13/1), a Polícia Federal informa que houve erro na identificação de um dos endereços do investigado.

O erro consistiu em atribuir ao investigado o endereço de terceira pessoa, autora de ação judicial que envolve o investigado. Tão logo a equipe destacada para o cumprimento do mandado de busca e apreensão identificou o equívoco, a ação foi interrompida.

Não houve cumprimento do mandado no endereço do prefeito do município, que não está entre os investigados na operação.

A PF apura as circunstâncias que ensejaram esta situação.

