Digital influencer Felipe Pimentel se rende aos encantos do Funko Pop! na Europa

Divulgação Felipe Pimentel e os itens inspirados no Harry Potter





Com mais de um milhão de seguidores no Instagram, Felipe Pimentel é outro exemplo de profissional que soube se reinventar durante a pandemia do novo coronavírus e transformar o que até então era um hobby em um negócio muito promissor: a abertura da loja virtual Meu Pop Favorito, onde o foco são os colecionáveis que fazem sucesso entre os aficionados por games, filmes, séries e quadrinhos: os Funko Pop!





Conhecidos por terem cabeça e olhos bem grandes, um corpinho pequeno e serem bastante parecidos com os personagens reais, os bonecos deixaram o luso-brasileiro “cautelosamente otimista”. “Vi a oportunidade de mercado e conciliei com o meu lado empreendedor, e, felizmente, a aceitação está sendo positiva, e os negócios seguem se expandindo”, revelou em rápido bate-papo com o iG Gente.

Reprodução/Instagram Pabllo Vittar faz parte da mesma coleção que a drag Shangela, conhecida por sua participação no “RuPaul’s Drag Race”





Para quem não sabe, Pabllo Vittar também tem uma miniatura para chamar de sua. No ano retrasado, a cantora foi uma das escolhidas para integrar uma linha de drag queens internacionais. Porém, ao ser questionado sobre os três modelos que não podem faltar no e-commerce, o jornalista não titubeou: “Os itens inspirados no Harry Potter, na Família Dinossauro e no Star Wars”.