Dieta pra quê? Mulher namora “alimentador” que ama vê-la engordar

A ABCasa – Associação Brasileira de Artigos para Casa, Decoração, Presentes, Utilidades Domésticas, Festas e Flores – reúne mais de 600 empresas de todo o país, incluindo fabricantes, importadoras e artesãos. Nos meses de fevereiro e julho, na cidade de São Paulo, a associação promove a Abcasa Fair, sétima maior feira de artigos para casa e decoração do mundo.

arrow-options Divulgação AbCasa Fair acontece em São Paulo, de 11 a 15 de fevereiro, no Expo Center Norte

Na AbCasa Fair , as principais empresas do segmento de utilidades domésticas e decoração apresentam seus lançamentos e apostas para conquistar o consumidor final, cada vez mais atento e ávido por novidades. Vale ressaltar, inclusive, que o setor de artigos para casa tem apresentado crescimento expressivo nos últimos anos.

A ABcasa, em parceira com o instituto IEMI – Inteligência de Mercado -, realizou uma pesquisa setorial, publicada em revista divulgada durante a feira, e concluiu que as vendas de artigos para casa e decoração no ano de 2018 cresceu 16,3% em relação ao ano de 2017. Em números absolutos, o setor movimentou R$ 62,9 bilhões contra R$ 54 bilhões em 2017.

Na edição de 11 a 15 de fevereiro, farei uma palestra sobre como a personalização do atendimento , mais precisamente em relação a lista de casamentos, pode representar um aumento de clientes no estabelecimento comercial.

A personalização de serviços é uma tendência no mercado, porque além de agregar valor à marca, melhora a experiência do cliente com o seu produto e/ou serviço.

arrow-options Divulgação Isabela Azevedo, colunista do Delas, será uma das palestrantes na AbCasa Fair

Os clientes têm buscado empresas que demonstram mais reconhecimento e preocupação com os consumidores. De acordo com um estudo realizado pela Applause, líder mundial em testes de multidões e qualidade digital, 91% dos consumidores estão mais propensos a comprar de empresas que lembram deles e são capazes de oferecer recomendações relevantes.

Conforme noticiado pela Novo Varejo ,um levantamento realizado nos Estados Unidos pela Segment, empresa que ajuda a rastrear e consolidar os dados dos consumidores para entregar melhores produtos, serviços e experiências, com mais de mil consumidores mostra que 49% compraram itens que não pretendiam adquirir por causa de recomendações personalizadas da marca com quem mantêm relacionamento.

Sendo assim, percebe-se que a personalização de serviços além de representar um aumento do faturamento da empresa, aproxima o cliente da loja, fidealizando-o.

A lista de casamentos representa a “porta de entrada” do casal para o mercado de utilidades domésticas. Se o atendimento o cativar, certamente a loja será a escolhida para a aquisição de produtos ao longo da vida.

E você, o que acha da personalização de serviços?