Dieta do sexo? Especialista afirma que peixes e nozes podem ajudar na cama

O que nasceu como uma campanha para incentivar o prazer feminino virou data no calendário: no dia 31 de julho foi celebrado como o Dia do Orgasmo. Além do simbolismo, a data reforça a importância de falar sobre prazer e saúde sexual.

O orgasmo vai muito além da satisfação momentânea, ele pode trazer benefícios reais para o corpo e a mente, conforme explica o Dr. Rodrigo Schröder, médico referência em nutrologia, performance e comunicação sobre saúde, com mais de 1 milhão de seguidores nas redes.

Mais do que ter prazer, fazer sexo pode melhorar diversos aspectos da saúde física e mental, segundo o médico. “Uma vida sexual ativa oferece numerosos benefícios além do gasto calórico. Melhora da saúde cardiovascular, redução do estresse, fortalecimento do sistema imunológico”, afirma.

E os benefícios não param por aí. “Pode ser excelente para a saúde mental, melhorando a autoestima e diminuindo sintomas de depressão e ansiedade. Adicionalmente, a atividade sexual regular pode influenciar positivamente a produção hormonal, como a liberação de endorfinas e oxitocina, que promovem bem-estar e conexão emocional”.

No entanto, para obter os benefícios, é necessário ter uma relação saudável com o sexo. A “Dieta do Sexo”, popularizada por celebridades como Kim Kardashian e Cameron Diaz, que consiste em praticar atividade sexual intensa por, em média, 5 horas diárias, pode passar longe disso.

“É fundamental entender que, apesar de o sexo ser uma atividade física que pode ajudar a queimar calorias, usar isso como uma estratégia exclusiva de perda de peso não é sustentável nem recomendado. Há limitações físicas e riscos de lesões, além do potencial desgaste psicológico.” O médico também destaca que o resultado pode variar e não ser o esperado.

Pensando além das calorias, pode existir sim uma “dieta do sexo”, no intuito de melhorar a vida sexual. Rodrigo diz que trata-se de uma abordagem multifatorial. “Existem hábitos saudáveis que podem aumentar a libido, como a prática regular de exercícios físicos, boa qualidade de sono e gerenciamento de estresse”

Na cozinha, o profissional recomenda uma dieta equilibrada. “A alimentação deve ser rica em zinco, magnésio e vitaminas do complexo B. Uma dieta rica em antioxidantes, vitaminas, minerais e gorduras saudáveis pode auxiliar na libido e desempenho sexual. Isso inclui alimentos como frutas, vegetais, nozes e peixes ricos em ômega-3”.

E o contrário também acontece. A sobremesa e os drinks a mais podem fazer com que a noite não acabe bem. “A alimentação exerce um papel crucial na qualidade da vida sexual. Alimentos industrializados e açúcares podem afetar negativamente a libido e o desempenho. É aconselhável evitar o excesso de álcool, alimentos ultraprocessados ou ricos em açúcares simples, que podem levar a uma diminuição temporária da libido e afetar a performance”.

Além disso, o médico diz que em determinados casos, a reposição hormonal pode ser necessária e indicada por um profissional, mas que o uso indiscriminado para fins estéticos pode ser prejudicial.

“O uso de hormônios para ganho estético de massa muscular pode, sim, ter consequências negativas para a libido, especialmente se o uso não for monitorado por um profissional de saúde. Por exemplo, o uso excessivo de testosterona pode levar à supressão da produção natural do corpo, afetando não só a libido como outras funções hormonais essenciais”, conclui.