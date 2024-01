Divulgação Dieta cetogênica melhora fertilidade em mulheres com Síndrome dos Ovários Policísticos, diz estudo

A dieta cetogênica (ceto) pode melhorar a fertilidade de mulheres com síndrome dos ovários policísticos (SOP) ao reduzir os níveis de testosterona, de acordo com um artigo que vai figurar na edição de outubro do Journal of the Endocrine Society, mas já está disponível na versão online.

“A SOP é o distúrbio hormonal mais comum em mulheres, afetando 7 a 10% das mulheres em idade fértil. Ela pode causar infertilidade e aumenta o risco de desenvolver diabetes, obesidade e outros problemas de saúde metabólicos”, explica a endocrinologista Deborah Beranger, pós-graduada em Endocrinologia e Metabologia pela Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro (SCMRJ).

“Mulheres com SOP apresentam pelo menos dois destes sinais: níveis elevados de testosterona e outros hormônios andrógenos associados à reprodução masculina; períodos irregulares; e ovários grandes com muitos folículos pequenos”, acrescenta o ginecologista obstetra Fernando Prado, especialista em Reprodução Humana, Membro da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva (ASRM) e diretor clínico da Neo Vita

Segundo a endocrinologista, a dieta cetogênica é uma dieta rica em gordura e pobre em carboidratos que tem mostrado efeitos promissores em mulheres com SOP. “A pesquisa descobriu que pode ajudar as mulheres a perder peso e manter a perda de peso, melhorar a fertilidade, otimizar os níveis de colesterol e normalizar os ciclos menstruais. Tudo isso, direta ou indiretamente, pode refletir na saúde reprodutiva”, explica Fernando.

Deborah esclarece que, além da prescrição rotineira de contraceptivos orais (combinados), agentes antiandrogênicos, sensibilizadores de insulina e/ou indutores de ovulação, a terapia primária de primeira linha sempre consiste em intervenções no estilo de vida que incluem modificação dietética e atividade física para promover perda de peso de pelo menos de 5% a 10% em mulheres com SOP.

O trabalho encontrou uma associação entre a dieta cetogênica e uma melhora nos níveis de hormônios reprodutivos, que influenciam a fertilidade, em mulheres com SOP. Os pesquisadores conduziram uma meta-análise de ensaios clínicos em mulheres com SOP na dieta cetônica e examinaram os efeitos da dieta nos hormônios reprodutivos (hormônio folículo estimulante, testosterona e progesterona) e na mudança de peso.

“Eles descobriram que mulheres com SOP que seguiram dieta cetogênica por pelo menos 45 dias tiveram perda significativa de peso e melhora nos níveis de hormônios reprodutivos. A proporção de hormônio folículo-estimulante era menor, o que significa que elas podem ter mais chances de ovular. As mulheres também tinham níveis mais baixos de testosterona, o que poderia ajudar no crescimento excessivo de pelos e outros sintomas de excesso de hormônios sexuais masculinos”, diz Fernando.

“Essas descobertas têm implicações clínicas importantes, especialmente para endocrinologistas, ginecologistas e nutricionistas que, além do tratamento médico, devem planejar cuidadosamente e personalizar recomendações dietéticas individuais para mulheres com SOP”, finaliza Deborah.

Fonte: Mulher