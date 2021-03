Diesel e gás de cozinha: Bolsonaro anuncia decreto para zerar impostos federais

Reprodução SBT Presidente Jair Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) informou que deve publicar nesta terça-feira (2) um decreto para zerar os impostos federais do gás de cozinha e o PIS e a Cofins do diesel pelo período de dois meses.

“Eu vou ter que tirar de algum lugar, se eu for tirar o imposto de renda de policial, vamos supor, vou ter que tirar da Polícia Civil e das forças armadas. Tem que aumentar imposto de outro lugar, isso diz a Lei de Responsabilidade Fiscal, que duvido que alguém consiga alterar, a não ser numa reforma tributária que está para acontecer”, declarou o presidente, em conversa com apoiadores ao chegar no Palácio da Alvorada nesta segunda (1).