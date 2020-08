Diego e Tiago Homci “somem” aumentam rumores sobre “A Fazenda 12”

Divulgação Diego e Thiago Homci





No mês de junho, a colunista Fábia Oliveira, do jornal “O Dia”, já havia cantado a bola sobre uma possível participação dos irmãos gêmeos Diego e Tiago Homci na décima segunda temporada de “A Fazenda”, da RecordTV. No entanto, muitos nomes surgiram e sumiram com a mesma velocidade em que vieram a público. Mas, na tarde de sábado, os atores e apresentadores, que fizeram uma participação na novela “Além do Horizonte”, da Globo, usaram o perfil oficial da dupla no Instagram para a publicação de uma mensagem enigmática. Ah, e um detalhe que chamou atenção: bem no dia em que a emissora deu início ao pré-confinamento dos famosos escalados. Um dos trechos da postagem revela a animação dos dois. “Gratidão eterna por todas as bênçãos que estão chegando. Universo, se você queria nos ver sorrir, esse dia da alegria chegou. Estamos muito felizes”, escreveram os Homci.

A fim de saber o que está rolando, a Coluna Marcelo Bandeira fez contato com a empresária Sylvia Goulart, profissional responsável por negociar a entrada de outros participantes em edições passadas, como o ex-Dominó Rodrigo Phavanello e o ex-ator de “Malhação” Douglas Sampaio, que conquistou a preferência do público e foi o grande vencedor de “A Fazenda 8”, além da ex-BBB Flávia Viana, que ganhou “A Fazenda – Nova Chance”. Ela negou a informação do “martelo batido”, o que é compreensível, já que há cláusula de confidencialidade no contrato com os futuros peões, mas pediu para “aguardarmos até o dia 8”, minutos antes de desligar o telefone. Vale destacar que Diego e Tiago Homci não publicaram mais nada nas redes sociais, que os comentários se intensificaram e que o canal de TV do bispo Edir Macedo trabalha com essa data para a estreia do reality rural. Agora, resta aguardar os desdobramentos.