Dicknails? Unhas com desenhos de pênis fazem sucesso na internet

Por trás da brincadeira existe uma história emocionante. Mas será que essa moda pega?

Se você se acha ousada por enfeitar suas unhas com cristais, glitter, adesivos, figuras geométricas ou delicadas, espere para ver essa tendência que está fazendo sucesso nas redes sociais. A moda é desfilar com as unhas com desenhos de pênis. E um para cada dedo da mão!

Basta digitar #dicknails no Instagram para ver a criatividade rolando solta. Há desenhos mais lúdicos e outros bem complexos, cheios de detalhes que impressionam pelo realismo. Algo semelhante aconteceu dois anos atrás, com as #vaginanails, em meio à onda “girl power”. Mas desta vez a história é outra.

O motivo é nobre. Tudo começou com uma assistente social da Califórnia, chamada Heather Hampton, que resolveu pintar as unhas com desenhos fálicos masculinos para facilitar seu trabalho com os moradores de rua com HIV positivo.

A sexóloga e colunista da Revista.ag, Virgínia Pelles, já viu algumas adeptas desse tipo de brincadeira por aqui, no Estado. “Isso é comum em chás de lingerie. Desenham vaginas ou desenhos que fazem alusão ao kama sutra, por exemplo. Acho legal para essa época de carnaval também! São mulheres, muitas vezes, que já passaram por relacionamentos e estão se permitindo uma liberalidade maior, uma ousadia maior, até nas unhas”, comentou ela.

Mas e você, toparia encarar essa nail art diferente na próxima vez que fosse à manicure?

