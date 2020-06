Dicas práticas e brincadeiras para melhorar o aprendizado da criança em casa

“As crianças de hoje em dia já nascem falando”, você já ouviu isso? Pois é, os bebês estão cada vez mais espertos, alguns mais que outros. E isso depende não só da criança, mas dos estímulos que a damos. Quanto mais estimuladas, mais as crianças melhoram sua percepção de mundo e, melhor, isso ajuda em absolutamente tudo em seu desenvolvimento. Inclusive, anote aí: no seu aprendizado. Ou seja, na parte pedagógica.

Arquivo pessoal Algumas brincadeiras simples são ótimas para melhorar o aprendizado pedagógico dos pequenos em casa

Poucas pessoas sabem que os pais, em casa, podem ajudar – e muito – no desenvolvimento de seus filhos. Pensam que isso é papel da escola e, quando estão em casa, deixam a criança na frente da tv. Mas só em sentar no chão e brincar junto – de qualquer coisa, você já está fazendo muito pelo seu filho, sabia?

Os estímulos podem ser de todo tipo. Tanto cognitivos quanto sensoriais. Brincar na areia, tomar banho de chuva, pegar no alimento, cheirar as coisas… E deixar a criança observar, trabalhar a percepção, a atenção, a concentração, a observação, o senso crítico.

“Quanto mais estímulos você propiciar numa mesma atividade, mais rico é o aprendizado. Brincar é um aprendizado. Os pais pensam que aprender é na escola: ler, escrever e contar. Mas as brincadeiras são fundamentais para o desenvolvimento”, explica Ana Cláudia Porpino, diretora da escola Meu Caminhar, na zona sul do Recife.

Agora, vamos para a prática, mamãe. Em que os estímulos podem contribuir diretamente no aprendizado pedagógico? De acordo com Ana Cláudia, as atividades que envolvem a coordenação motora fina, como pendurar pegadores de roupa num varalzinho ou pegar peças pequenas, por exemplo, vão ajudar na escrita lá na frente. Opa! E já que estamos na quarentena, cheios de trabalhos em casa , nada mal contar com a ajuda do filhote, não é?

Vamos mais a fundo, quando trabalhamos o sensorial, como cheirar, provar, pegar, estamos ajudando essas pessoas a enxergarem o mundo de forma mais ampla. Pois é. A vivência é importante para o aprendizado, para que essas crianças se tornem excelentes profissionais.

“Quantos profissionais hoje entendem muito da parte técnica, mas não sabem lidar com o senso crítico ou resolução de conflitos? É disso que estamos falando. São as experiências de vida que completam o desenvolvimento do indivíduo. É a abertura do olhar. Algumas escolas ainda estão começando agora a acordar para isso”, completa Ana Cláudia.

É isso aí, mamãe. Entendeu a riqueza que você pode oferecer a seu filho só brincando? Pronto. Agora vá lá e ajude sua criança a pensar fora da caixa e ser um profissional completo lá na frente. Ajude seu filho a ampliar seu conhecimento de mundo.