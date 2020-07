Dicas para um acampamento entre mulheres

Um dos maiores desejos da atualidade é viajar, necessidade que se forma por conta do grande período em isolamento social. Por isso, muitos já estão se planejando para depois da pandemia. Mas, a crise financeira está crescendo e nem todos terão condições para isto. Então, que tal se juntar com as amigas e planejar um acampamento para depois que o coronavírus passar?

É uma solução de baixo custo, sendo uma das melhores maneiras de gastar menos nas férias, capaz de trazer muito relaxamento e diversão, tudo em contato com a natureza. Inspire-se com algumas de nossas dicas para preparar o acampamento perfeito:

Planejamento

Escolher o local do acampamento é crucial para a boa experiência. Será em um camping fechado ou simplesmente na natureza? Conheça muito bem o lugar antes, desta forma já é possível antecipar possíveis perrengues e evitá-los no planejamento. Também é fundamental checar o clima da região para fazer as melhores escolhas.

O planejamento da alimentação é importante, já que nada pode faltar, principalmente se o local escolhido for distante das cidades. Combine qual amiga levará cada coisa, pois dessa maneira é mais fácil abranger todas as necessidades alimentares.

Preparo físico

A boa experiência em um acampamento passa muito pelo preparo físico. Dependendo do local escolhido, você poderá fazer ótimas trilhas, mas precisará de força para aguentar as caminhadas com a mochila nas costas. Por isso, realizar alguns exercícios físicos no período antes da viagem ajuda bastante.

Vestuário

Levar as roupas erradas para o acampamento pode comprometer a experiência. Se a escolha for por locais com rios, cachoeiras ou mar, lembre-se de levar roupas íntimas de secagem rápida, pois isso previne contra infecções. O calçado também é importantíssimo. Não pode, de modo algum, ser escorregadio. No mais, separe as roupas leves e confortáveis, que permitem a realização de amplos movimentos.

Segurança

A segurança do acampamento começa no planejamento e vai até a escolha dos itens. Prepare com as suas amigas alguns códigos que possam facilitar a identificação de situações de perigo. A melhor dica é o uso de apitos de segurança. Além disso, procure fazer as atividades sempre acompanhada, preferencialmente em grupos.

Itens essenciais

Quando pensamos em acampar, a primeira coisa que vem na cabeça é a barraca. No entanto, há uma série de itens essenciais que são bem fáceis de esquecer, principalmente para as aventureiras de primeira viagem. Prepare uma lista e confira tudo antes de partir. Lembre-se de levar: