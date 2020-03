Dicas para não errar na escolha de Fornecedores para sua empresa

arrow-options Reprodução Escolha do fornecedor adequado impacta nos resultados da empresa

A escolha dos fornecedores é um dos pontos mais importantes para o sucesso de um negócio . Afinal, é a qualidade do produto e a satisfação dos clientes que vai garantir a sustentação e a continuidade da sua empresa.

A seleção dos fornecedores , portanto, é uma etapa fundamental em qualquer negócio, pois esta parceria fará com que ambas empresas andem juntas em busca de um mesmo resultado.

Como planejar e organizar uma grande reunião produtiva

A escolha dos fornecedores irá depender muito do modelo de negócios , e cada empreendedor deverá definir os critérios para selecionar a melhor opção de acordo com suas necessidades e condições financeiras.

Mas não esqueça: a falta de bons fornecedores pode prejudicar os processos internos , afetar a reputação da empresa e podem causar grandes prejuízos financeiros.

O problema é que acertar na escolha dos fornecedores é muito mais complicado do que se imagina. Este trabalho fica ainda mais complicado quando se tem pouca experiência no mercado e quando não se tem profundo conhecimento de quais são os requisitos básicos para a composição do seu produto ou serviço.

Gestão de Fornecedores: por onde começar?

Após definir a forma jurídica da sua empresa e preparar o seu planejamento financeiro , o próximo passo é selecionar seus fornecedores.

É preciso considerar que existem dois modelos básicos de negócios: o tradicional, em que você compra mercadorias do fornecedor e as armazena em seu estoque , e o Drop Shipping , em que o fornecedor envia o produto diretamente para o comprador após uma venda.

– Você trabalhará com a revenda de itens prontos ou seus produtos serão de fabricação própria?

Análise de crédito de Pessoa Jurídica: conheça as regras para vender a prazo

Enfim, o caminho mais simples para localizar bons fornecedores é na internet. Outra opção é conversar com pessoas do ramo no qual você atua, participar de feiras em seu segmento de mercado e procurar por indicações na sua região.

O networking é uma ótima ferramenta para encontrar parcerias e fortalecer sua marca no mercado. Além disso, através de indicações você terá mais segurança na hora de contratar outra empresa, pois terá referências de qualidade do serviço ou produto oferecido por pessoas que já fizeram negócio com ela.

Mantenha uma base de dados organizada sobre os fornecedores, tanto dos já conhecidos como dos potenciais, pois é essencial ter alternativas e conseguir fazer escolhas, o que também possibilita que seja mais rápido e eficiente o processo de compras e insumos e entrega dos produtos.

Quais critérios utilizar para escolher o melhor Fornecedor?

Um fornecedor bom é aquele que garante um produto ou serviço de qualidade, com preços atrativos, e que respeite os prazos de entrega para garantir a segurança do empreendedor.

Abaixo pontos importantes que você deve priorizar na escolha do melhor Fornecedor:

Qualidade. Verifique se o fornecedor está oferecendo o produto ou serviço com as especificações técnicas exigidas por leis ou regulamentações;

Produção. Certifique-se de que a capacidade produtiva atenderá suas necessidades e expectativas. É importante que o fornecedor produza a maior quantidade no menor tempo possível, sem prejudicar a qualidade com defeitos e não conformidades;

Localização. Considere a distância entre você e o fornecedor. Esse fator irá pesar na balança caso você não tenha condições de manter um estoque grande e precise fazer pedidos com um prazo de entrega curto;

Confiança. Conheça bem o fornecedor, seu histórico, reputação, estabilidade e saúde financeira. Isso reduz os riscos de que ele deixe de entregar os pedidos e prejudique seu negócio;

Pós-venda. O fornecedor precisa oferecer suporte caso seja necessário repor peças ou fazer ajustes técnicos. Você pode receber feedbacks dos clientes e alguns ajustes podem ser necessários;

Preço. Compare os preços com outros fornecedores e calcule se estão na média do mercado. O melhor fornecedor não é aquele que tem o preço mais baixo, mas sim o que oferece o melhor custo-benefício quando comparado com os itens acima.

Estes fatores irão te ajudar a selecionar os melhores fornecedores para que a sua empresa se destaque no mercado e tenha vantagem competitiva .