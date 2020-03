Dicas e motivos para deixar a manteiga e a margarina de lado e emagrecer

arrow-options Marcelo Dalla As mandalas são uma representação do mapa astral





ÁRIES



Período ideal para expandir conhecimentos e aprender coisas novas. A Lua continua em Gêmeos para favorecer o movimento e a curiosidade. A liberdade de pensamento está em destaque: você pode cultivar sua própria verdade, ao mesmo tempo em que respeita a verdade alheia. Pode ser mais autêntico e se afastar de pessoas, situações, atividades e interesses que não são verdadeiros, que não fazem sentido e não mais ressoam em você. A desarmonia entre Vênus e Saturno pede mais maturidade e diplomacia nas relações.

TOURO



Dia bom para diversificar assuntos, conversar, tirar dúvidas, desfazer desentendimentos. A Lua segue em Gêmeos, inspirando a vontade de circular, interagir, buscar novidades, viver novas experiências e comunicar suas ideias com mais criatividade. Fica mais fácil cultivar leveza e alto astral para interagir positivamente com o mundo. Mas Vênus desafia Saturno: não deixe que críticas e queixas estraguem seu dia. Melhor cultivar autonomia, pegar leve consigo mesmo e com os outros. É bom economizar também.

GÊMEOS



Ideias e soluções alternativas surgem para resolver de vez assuntos que há tempos ocupavam a cabeça. A Lua segue em seu signo e Mercúrio retorna para Aquário: dia bom pra mudar de assunto, quebrar hábitos e condicionamentos, ousar e inovar. O interesse por novidades se acentua. Reuniões, encontros, conversas, novas amizades e atividades em grupo estão favorecidas. Mas é importante demonstrar competência e responsabilidade: Mercúrio segue retrógrado e Vênus desafia Saturno.

CÂNCER



Novos assuntos e boas surpresas em pauta. A Lua segue no comunicativo Gêmeos, combina forças com Sol, Júpiter e Urano: com alto astral, criatividade e bom humor, você pode realizar seu trabalho com mais desembaraço. Com mais abertura, confiança e curiosidade, pode trocar ideias, buscar novas informações, investir em tecnologia ou divulgação nas redes sociais. Vale cultivar autonomia, responsabilidade e independência. Mas atenção à noite, o humor pode se alterar com a tensão entre Lua e Saturno. Prefira se resguardar.

LEÃO



É dia de movimento mental, físico e intelectual, com a Lua em Gêmeos. Aproveite para esclarecer assuntos e atualizar informações. Bom período para circular e atualizar notícias em bate-papos informais. Porém, tenha mais cuidado com críticas e reclamações, pois Vênus se desentende com Saturno. Procure cultivar mais independência, mais alegria e gratidão pelo que a vida lhe oferece, sempre aberto para novas amizades e parcerias. Procure evitar desperdícios também, não é um bom momento pra grandes compras.

VIRGEM



Bom período para novos aprendizados, contatos e intercâmbios. Com a a Lua em Gêmeos e Mercúrio retrógrado, os condicionamentos ficam mais baixos, você pode mudar o que for preciso para tornar a vida mais bela, harmoniosa e saudável. Mercúrio retorna para Aquário: aproveite para fazer algo diferente, expor novas ideias e soluções originais, reavaliar hábitos, vícios e apegos. Você pode aproveitar também para limpar preocupações e reprogramar a mente com mantras ou afirmações positivas.

LIBRA



Os projetos devem ser práticos e viáveis. As responsabilidades e os compromissos não podem ser negligenciados. Estabeleça metas, priorize e cultive disciplina para que possa atingir seus objetivos. Vênus desafia Saturno, é bom observar se há excesso de expectativas. O aprendizado é administrar bem seus recursos, sem contar com o ovo antes da galinha. Este não é um bom período para grandes investimentos, prefira pesquisar mais. Nos relacionamentos e nas parcerias, desequilíbrios podem pedir revisões e reajustes.

ESCORPIÃO



A curiosidade está ativada. É tempo de olhar para o futuro, de quebrar velhos padrões, sair da estagnação e criar novas soluções. Sol e Marte o estimulam a cultivar movimento, autonomia, ação, atividades em grupo e vida social. Bom momento também para inteirar-se das novidades tecnológicas do mercado. Você pode contar com energia de sobra para tomar diversas iniciativas. Vale agir com autonomia, dar espaço para si e para os outros. Porém, continue a evitar a pressa e a correria, pois Mercúrio segue retrógrado.

SAGITÁRIO



É tempo de deixar para trás questões do passado que já não servem mais. Com Mercúrio retrógrado em Aquário, é tempo de rever muitos assuntos para obter mais clareza e determinação. Reveja seus planos para perceber os novos ingredientes que deve adicionar em sua receita. Júpiter segue em Capricórnio: o crescimento se realiza aos poucos, com critério e consistência. As mudanças devem ser introduzidas com planejamento. Atitudes ousadas e ideias criativas podem ser cultivadas com mais sabedoria.

CAPRICÓRNIO



Continue a investir em suas metas para avançar. Fique de olho, pois novas ideias podem surgir quando estiver em conversas com amigos. A Lua segue em Gêmeos, aproveite para atualizar informações, esclarecer dúvidas, pesquisar e desfazer mal entendidos. Porém, Vênus e Saturno pedem cuidado com o mau humor, as críticas e as cobranças. Doses de diplomacia são importantes. Prefira otimizar recursos, cortar gastos, organizar as finanças. Não é boa hora para grandes gastos.

AQUÁRIO



Muitas revisões em pauta. Mercúrio segue retrógrado e retorna a seu signo: esteja aberto para rever conceitos, ideias e crenças obsoletas. Não tenha receio de pensar diferente. Vale fazer algo inovador e diferente: mudar o caminho, experimentar um novo prato, conhecer lugares diferentes ou ousar no visual. Enquanto isso, a Lua segue em Gêmeos: Bom período para circular, encontrar amigos e se inteirar das novidades. Bom também para incorporar novas soluções em seu trabalho. Porém, procure pesquisar melhor antes de fechar negócios.

PEIXES



Procure intercalar os momentos sociais, de trocas e de intercâmbio, com momentos de reflexão e meditação. A Lua segue em Gêmeos, indicando mais movimento e vontade de conversar. Mas o período de interiorização continua. É tempo de avaliações e reflexões, principalmente sobre sua, positividade e confiança. Vênus se desentende com Saturno, prefira economizar ao invés de gastar ou contrair dívidas. Evite loucuras mirabolantes. É hora de ajustar suas expectativas com a realidade.