Dicas de itens decorativos para dar um up na sua sala de estar

O nosso quarto é o cômodo mais importante da casa, pois é lá que descansamos, mas é a sala de estar o cômodo socialmente mais representativo. É onde recebemos as visitas, passamos tempo com a família e mais pensamos na bendita decoração.

Muitas vezes já cansamos de alguns aspectos da decoração, mas não temos dinheiro, energia ou tempo para mudar tudo. Realmente não há o menor problema nisso. É possível fazer pequenas intervenções, gradativas ou pontuais, com itens decorativos de forma a alterar a concepção visual do cômodo.

Confira abaixo algumas dicas valiosas para proceder pequenas intervenções na sua sala de estar .

Saiba preencher os espaços e respeitar o vazio

Se a sua sala de estar é grande, a liberdade de intervenção é maior e pode incluir até reposicionamento de alguns móveis. No entanto, é importante entender que espaço vazio não necessariamente é ocioso. Ele pode ter valor decorativo. De todo modo, uma forma sagaz de preencher espaços com bom gosto e assertividade é utilizando vasos.

Pode ser um kit com três vasos em metal e dourado ou um vaso e dourado em cimento . Preto, dourado e argila são as cores mais indicadas para vasos decorativos porque eles fluem bem em qualquer ambiente, não importando a tonalidade das paredes. Uma solução mais conceitual, e ainda assim barata, seria usar um Cacto Mármore em Cerâmica . Ele pode ser posicionado próximo a uma parede, especialmente em uma dobra, ou em um ponto mais afastado do cômodo.

Uma cortina muda tudo

Se a sala tem uma varanda ou área gourmet, provavelmente já há uma cortina . Pense em mudar a cor, o tecido. Se há janelas sem cortinas, pense em colocar cortinas ou persianas . Pode parecer uma solução supercicial, mas com o tempo ajuda a mudar a percepção do ambiente. O bom de aderir à cortina é que é um recurso que funciona em salas grandes ou pequenas.

Liberte suas paredes

Placas e quadros são elementos decorativos bem vindos para modernosos e chiques, mas e se você estiver atrás de uma solução criativa que fuja do lugar comum? Que tal espelhos? É possível instalar espelhos decorativos personalizáveis na parede da sua sala. Combine com placas de temas queridos como cinema ou futebol e sua parede vai agradecer o carinho.

Cansei desse piso

Como trocar o piso provavelmente está fora de cogitação, pense com carinho em estender um tapete daqueles bem fofos na sua sala de estar. O tapete é um item decorativo super versátil e que precisa combinar mais com o dono da casa do que com a casa precisamente. Ainda assim, vale lembrar que tapetes lisos casam melhor com salas estreias e tapetes peludos com ambientes mais espaçosos.

