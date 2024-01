Dicas de como construir um relacionamento saudável financeiramente

FreePik Finanças de casal: dicas de como construir um relacionamento saudável e financeiramente estável

Entender como administrar as finanças como um casal é uma parte muito importante na construção de um relacionamento sólido e duradouro. Só o amor, infelizmente, não é suficiente quando se trata de uma vida a dois. As questões financeiras podem ser um ponto muito forte de estresse se não forem abordadas com cuidado e uma boa comunicação, como exemplo, os casais de “Casamento às Cegas”, da Netflix, que acabou de lançar o tão esperado episódio de reunião dos casais brasileiros.

As finanças pessoais, dívidas e score de crédito são assuntos abordados ainda nas cabines e, em alguns casos, foram inclusive motivo para não rolar casamento! De acordo com a pesquisa realizada pela empresa Slater e Gordon com mais de 2.000 adultos no Reino Unido, as preocupações financeiras estão no topo da lista das razões pelas quais os casais se divorciam. Segundo os dados, um em cada cinco entrevistados afirmaram que a maioria das discussões no relacionamento eram sobre dinheiro.

Por isso, Thiago Godoy, educador financeiro da Rico, listou algumas dicas que podem ajudar na construção de uma vidafinanceira em conjunto, afinal, ninguém quer que um boleto seja responsável porencerrar um relacionamento, certo?

1. Comunicação aberta: É muito importante manter uma comunicação aberta sobredinheiro, discutindo metas financeiras, preocupações e expectativas para evitar mal-entendidos.

2. Estabelecer metas financeiras em conjunto: Definam metas financeiras de curto

e longo prazo como comprar uma casa, viajar ou poupar para a aposentadoria.

3. Orçamento conjunto: Criem um orçamento mensal juntos. Isso ajudará a controlardespesas, identificar áreas de economia e garantir que ambos estejam na mesmapágina.

4. Contas conjuntas vs. contas individuais: Decidam se preferem contas conjuntas,individuais ou uma combinação de ambas. Isso depende das preferências de cadacasal, mas a transparência é fundamental.

5. Reserva de emergência: Construam uma reserva de emergência para enfrentar

imprevistos sem comprometer os gastos mensais.

6. Divisão de responsabilidades financeiras: Determinem quem será responsável

por cada despesa. É importante ter clareza sobre as funções de cada um.

7. Estabeleçam um limite para gastos livres e evitem dívidas desnecessárias:

Determinem um valor máximo para despesas pessoais. Isso ajuda a evitar conflitos eentrar em dívidas supérflua.

8. Poupem dinheiro para metas compartilhadas: Além dos objetivos financeiros,

poupem para eventos específicos, como aniversários, férias ou compras de bens

conjuntos.

9. Planejem para o futuro: Discutam e planejem o futuro, incluindo aposentadoria.

10. Revisões periódicas: Façam revisões regulares do orçamento e das metas

financeiras para garantir que ambos estejam alinhados e consigam ajustar conformenecessário.

E não menos importante: celebrem as conquistas financeiras! Reconheçam e

celebrem juntos as metas alcançadas, seja o pagamento de uma dívida, um valor depoupança ou qualquer outra conquista no relacionamento.

A chave para o sucesso financeiro em conjunto é a colaboração e o comprometimentode ambos. Cada casal é único e o que pode funcionar para um, pode não dar certopara outro, então ajustem-se a essas dicas de acordo com as necessidades e valores de cada um.

