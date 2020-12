Reprodução: Alto Astral Dicas de beleza dos signos: aprenda a se sentir mais bonita naturalmente

Em uma época em que lutamos cada vez mais contra padrões estéticos, é importante encontrar formas de nos aceitar e valorizar nossa beleza natural. Seja com cuidados com o corpo, com a pele ou com o cabelo, existem diversas maneiras de melhorar a autoestima – e a astrologia pode te auxiliar nessa missão graças às dicas de beleza dos signos . Confira quais são e turbine seu visual!

Fique ainda mais linda com as dicas de beleza dos signos

Áries

Para realçar sua beleza, fazer exercícios, andar de bike e dançar não são sacrifícios para você, que adora movimento e agitação. Assim, fica fácil queimar calorias e cuidar da saúde. Para curtir à noite, realce seus olhos com maquiagem leve. No entanto, como você não para nem um minuto e vive apressada, trate de respeitar as suas horas de sono para garantir que sua pele e seus cabelos fiquem sempre bonitos e brilhantes.

Touro

Seu signo é regido por Vênus, planeta da beleza, e tem um charme inato que conquista todos por onde passa. Além disso, tem um ótimo gosto, seja para roupa ou para cosméticos, o que te dá uma grande vantagem na hora de paquerar. Invista em batons e perfumes suaves para realçar seu poder de conquista. No entanto, é importante não se esquecer de cuidar da alimentação e da saúde.

Gêmeos

Alto-astral, bom papo, espontaneidade e alegria de viver são seus principais atrativos, pois já iluminam seu visual sem nenhum recurso extra. As dicas de beleza dos signos para você é apostar nessas qualidades para conquistar. Mas não se esqueça de se cuidar, principalmente dormindo bem, para repor as energias.

Câncer

Delicada e charmosa, a canceriana não precisa de muita produção para se destacar. A dica é investir nas roupas e nos acessórios certos, que valorizem seu corpo e que te façam se sentir bem. Além disso, uma ótima forma de liberar sua energia e se sentir mais relaxada e menos ansiosa é praticando exercícios físicos com frequência, seja na academia ou com esportes.

Leão

A vaidade é marca registrada do seu signo, que quase nunca sai de casa antes de, pelo menos, passar um batonzinho. Os cabelos também são seu xodó e estão sempre impecáveis. Por isso, as dicas de beleza dos signos para a leonina é investir em uma alimentação saudável e cuidados com as madeixas, para realçar o brilho dos fios.

Virgem

Mulheres de virgem estão sempre se cuidando por serem preocupadas com a sua saúde e seu bem-estar. Por isso, elas fazem questão de se alimentar bem, fazer exercícios físicos regularmente, dormir nas horas certas e cuidar do visual. Por serem mais discretas, não abusam da maquiagem, em vez disso o melhor é apostar em um visual básico que não tem erro, já que menos é mais!

Libra

Além de ter o charme natural venusiano, as mulheres desse signo costumam ter traços delicados e gestos muito suaves, o que atrai a atenção de todos em volta. Vaidosas, gostam de se cuidar e se arrumar, usando seu bom gosto para estarem sempre lindas. No entanto, é importante sempre organizar as atividades para ter um tempo para descansar e relaxar.

Escorpião

Seu signo veio ao mundo para arrasar, por isso, você faz questão absoluta de estar sempre linda, bem arrumada e sedutora. Porém, como suas emoções são intensas, tome cuidado para não exagerar nos hábitos nocivos. Sempre cuide da sua saúde, com uma alimentação saudável e exercícios físicos.

Sagitário

A sagitariana tende a ter uma vida bem movimentada, cheia de atividades, coisas para fazer e aventuras para curtir. As dicas de beleza dos signos para você é não se esquecer de conseguir um tempo na correria do dia a dia para se cuidar, seja praticando algum esporte, meditando ou hidratando o cabelo… O importante é fazer aquilo que te deixa bem.

Capricórnio

Disciplina é a palavra-chave do seu signo, assim, você leva sua saúde e seu bem-estar muito a sério. Está sempre se alimentando corretamente, cuidando do corpo e investindo em produtos que valorizem ainda mais a sua beleza. No entanto, lembre-se de descansar também e não só trabalhar, pois isso faz toda a diferença.

Aquário

Esse signo é muito proativo, por isso está sempre envolvido em várias atividades diferentes, o que faz com que, às vezes, você esqueça de se cuidar. Por isso, as dicas de beleza dos signos para as aquarianas é sempre lembrar que o bem-estar também deve vir em primeiro lugar.

Peixes

Charme e delicadeza não faltam para o seu signo, que é doce e meigo. No entanto, algumas vezes, a preguiça pode falar mais alto, então mande a procrastinação embora e invista em atividades que valorizem ainda mais sua beleza natural. Cuide do seu corpo, do cabelo e do bem-estar.

Para se aprofundar mais nas características da sua personalidade e conhecer tudo o que os astros têm a dizer sobre você, faça seu mapa astral completo aqui !

Texto: Redação Alto Astral | Edição: Fernanda Cotez/colaboradora, Mariana Oliveira e Renata Rocha | Design: Daniel Silva/colaborador