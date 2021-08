Redação João Bidu Dicas da vovó: receitas naturais para a saúde

Que mãe tem sempre razão, todo mundo sabe. E o que ninguém contradiz é que receita de mãe é infalível! Mas e se for mãe duas vezes, como no caso das vovós? É tiro e queda! Além do dos cuidados maternos, as avós trazem consigo grande conhecimento adquirido durante a vida. Por isso, elas sabem muitas receitinhas caseiras para diferentes males. Pode ser na forma de chás, compressas, inalações, xaropes… as dicas da vovó sempre são certeiras!

Confira dicas da vovó que resolvem problemas de saúde, mas lembre-se: os cuidados da vovó não substituem o acompanhamento médico, valeu?

Chá contra tosse

2 dentes de alho sem casca e amassados

1 colher (chá) de gengibre fresco ralado

1 xícara (200ml) de água fervente

1 colher (sopa) de mel

Em uma xícara, coloque o alho e o gengibre e acrescente a água fervente. Abafe por dois minutos e coe com uma peneira. Adoce com mel e tome 2 xícaras (400ml) por dia.

Inalação contra rinite

2 colheres (sopa) de folhas secas de eucalipto

1 litro de água

Ferva os ingredientes, desligue o fogo e despeje numa bacia. Coloque uma toalha sobre a cabeça e inale, por 15 minutos, o valor dessa mistura.

Compressa para dores

120 folhas secas de louro

1 colher (sopa) de folhas secas de angélica

5 litros de água

Em uma panela grande, ferva todos os ingredientes. Espere amornar e coe em seguida. Coloque o chá ainda morno em uma bacia e faça compressas na região dolorida por 20 minutos.

Xarope anti-azia

2 colheres (sopa) de hortelã

2 colheres (sopa) de sementes frescas de erva-doce

½ xícara (chá) de mel

Coloque a hortelã e a erva-doce em um pote e amasse até virar uma pasta. Junte o mel, misture e deixe descansar na geladeira por 6 horas. Coe e tome 1 colher (sopa) a cada 10 horas.

Banho contra tensão

1 e ½ xícara (chá) de flores e folhas frescas de ilangue-ilangue

3 litros de água

Em uma panela, ferva os ingredientes por cerca de 10 minutos. Espere amornar e coe em seguida. Coloque o chá em uma banheira, complete com água morna e fique com o corpo em imersão por 30 minutos. Se não tiver banheira, despeje o líquido do pescoço para baixo com ajuda de uma caneca.

