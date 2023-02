Dicas da nutri: como preparar o corpo para o Carnaval

FreePik Dicas para chegar em forma até o Carnaval

Faltando menos de três semanas para o Carnaval, a nutricionista Sol Meneghini separou algumas dicas para correr atrás do prejuízo. De acordo com ela, por faltar pouco tempo, não tem como fazer uma mudança radical, mas é possível dar a famosa “secada”, que tantos desejam. Os métodos da especialista começam com o corte dos maus hábitos alimentares para enfim chegar na parte dos exercícios.

Entre no canal do iG Delas no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre beleza, moda, comportamento, sexo e muito mais!

“O primeiro passo é mudar os hábitos ruins na alimentação e no sedentarismo, como já consegui alguns resultados positivos, como perda de peso, por exemplo, com uma dieta bem elaborada”, conta Sol. Claro, que toda dieta deve ser elaborada por profissionais especializados como um nutricionista, nunca deve ser feita sem acompanhamento e por conta própria.

“De uma forma geral, quando queremos um resultado rápido nós cortamos os carboidratos com alto índice glicêmico e focamos nos alimentos naturais. Ou seja, é para evitar ao máximo produtos industrializados. O ideal é consumir tudo que é natural (legumes, verduras e frutas), com proteínas”, explica a nutricionista. Segundo ela, em 15 dias fazendo isso já é possível perder alguns quilos.

Acompanhe também perfil geral do Portal iG no Telegram !

Outro benefício é que muitas toxinas são liberadas na urina e as idas ao banheiro aumentam consideravelmente, e, consequentemente, é iniciado um processo de desinflamação do organismo. Então beber bastante água durante o dia é indispensável, no mínimo 3 litros.

Fonte: IG Mulher