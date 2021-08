Cris Meinberg Dicas da Benzedeira: saiba como benzer bebês

Antigamente, era muito comum levar bebês à benzedeiras para que fossem benzidos a fim de ganharem proteção e afastá-los do mau olhado. Contudo, hoje em dia, nem sempre é fácil encontrar uma benzedeira para fazer isso pessoalmente. Mas para que sua criança encontre os melhores caminhos e não pegue ‘quebranto’, faça você mesma o benzimento no pequeno.

Confira as dicas de como benzer bebês

Ritual com milho verde para tirar negatividade do bebê:

Coloque um pequeno embrulhinho (patuá) de pano limpo com 7 grãos de milho verde secos e amarre no berço do bebê para afastar qualquer negatividade que possa ter no local.

Simpatia para tirar ‘quebranto’ do bebê com raminho de arruda:

Com um raminho de arruda, faça o sinal da cruz na testa do bebê rezando a seguinte oração:

“Nossa Senhora dos Montes, com seu bento filho nos braços pensando que ele morria de quebrante e olhado. Com dois te botaram, com três eu tiro, com o poder de Deus e da Virgem Maria. Quebrante e olhado, sai-te daqui, que a cruz de Cristo anda sobre ti. Quebrante e olhado, sai-te daqui, que a cruz de Cristo anda sobre ti. Quebrante e olhado, sai-te daqui, que a cruz de Cristo anda sobre ti. Se botaram quebrante na cabecinha, nos bracinhos ou nas perninhas, que Nossa Senhora dos Montes leve para as ondas do mar Sagrado”.

Em seguida, reze a oração que você mais gosta e deixe um raminho de manjericão dentro do travesseiro da criança. Retire após sete dias.

Rituais da Benzedeira para fazer com o bebê:

Para o bebe ficar tranquilo: dê o banho higiênico normalmente. Em seguida, faça um chá bem forte de camomila com bastante água. Encha a banheirinha com esta água e deixe o bebe nesta água de camomila morninha e gostosa por um tempinho.

Para o bebê dormir melhor: com um raminho de manjericão nas mãos, pegue o bebê no colo e cantarole canções de ninar. Assim que ele pegar no sono, coloque o galhinho de manjericão dentro do travesseiro e mantenha-o lá por sete dias. Pode trocar a cada troca da roupinha de cama do bebê.

Para atrair proteção para o bebê: na maçaneta da porta do quarto ou na cabeceira do berço, amarre uma fita vermelha.

Para o bebê não trocar o dia pela noite: assim que ele pegar no sono, coloque um copo com água embaixo do berço. No dia seguinte dispense esta água em água corrente e troque por outra água limpinha e fresca.

Para que o bebê tenha sorte: no dia em que estiver completando sete dias de vida, a mãe deve preparar um banho com água morna e pétalas de rosa, jogar algumas moedas e jóias de ouro dentro da banheira e dar o banho normalmente, apenas mentalizando que ele tenha saúde e seja muito próspero. Não esqueça de lavar bem as moedas e as jóias antes de colocá-las dentro da banheira do bebê.

Texto: Cris Meinberg, benzedeira e terapeuta vibracional sensitiva

Instagram: @cris_meinberg

