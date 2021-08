Cris Meinberg Dicas da Benzedeira: ritual de amor e prosperidade para sexta-feira 13

Estamos no mês de agosto, e loguinho chega a sexta-feira 13. Ai que medão! Será?

Agora me diga, como podemos aproveitar o mês de agosto, o mês do cachorro louco e da sexta-feira 13, com prosperidade?

Você pode transformar o azar ou as angústias em situações positivas! Você pode transformar situações de agonia ou incertezas, permitindo que um novo ciclo comece na sua vida.

Sexta-feira 13, para começar, é uma data mágica, dia de Vênus, deusa grega da beleza, do amor e da sensualidade.

A carta 13 do tarô é a carta da morte, mas no sentido de fim de um ciclo, portanto significa mudança, e não coisas ruins. É justamente o momento em que as coisas ruins podem terminar, abrindo espaço para entrar algo bom, que traga muita felicidade.

O treze corresponde à letra hebraica Mem, que representa o Renascimento e a Liberdade.

Então, aqui vai uma boa dica de ritual, para que toda energia do bem entre na sua vida e na sua casa e faça de você uma pessoa próspera!

Feitiço do amor-próprio e da prosperidade

Mel

Maçã

Sal

Pano limpinho branco

Papel e caneta

Três velas laranja (vela palito)

Corte a maçã horizontalmente, retire a semente e toda a parte durinha, formando um buraco. Escreva seu pedido (lembre-se de que amarração entre casal não vai funcionar, tampouco pedidos que prejudiquem alguém). Coloque o pedido dentro da maçã, cubra com mel, coloque uma pitadinha de sal.

Feche a maçã, envolva no pano branco e dê um pequeno nó. Em cada ponta do pano (ou lenço), de mais três nós.

Acenda a primeira vela laranja para prosperidade ao lado da trouxinha que você acabou de fazer.

Sobraram mais duas velas, correto? Acenderá uma no segundo dia e a outra no terceiro dia do ritual, sempre fazendo a reza (reza que está abaixo). Após o terceiro dia, dispense a trouxinha no lixo da sua casa.

Reze com fé durante mais 18 dias seguidos, a reza que está abaixo, de preferência no mesmo horário. No total serão 21 dias seguidos de ritual.

Reza

“Derrame sobre mim o dom da riqueza para que eu veja a glória e a riqueza por onde eu passar.

Que o anjo da prosperidade me visite e coloque em minhas mãos o espírito da sorte para que tudo que eu tocar venha a prosperar.

Traga-nos Abundia toda a tua abundância

Traga-nos o fluxo de tuas riquezas

Serenidade para tê-las e amor divino para obtê-las

Você viu?

Traga-nos a fé de tua riqueza

Tu, grande Abundia, dá-nos riqueza de pensamento,

De sentimento.

Traga-nos Senhora tuas frutas frescas,

Traga-nos verduras,

Traga-nos doçura.

Traga-nos também ouro bendito,

Traga-nos tuas pedras, rubis, safiras.

Traga-nos – tu – prosperidade.

Abre as arcas, mostra o teu chifre da abundância

E abre a chave do manancial

Dá-nos jorros de fluxo

E banhe-nos, acima de tudo,

Com o amor supremo de Deus.

Com o fervor da oração,

Com toda a fé, segurança, prosperidade,

Das mãos de Deus.

Abundia, Abundia, Abundia,

Grande Ser Angelical da abundância

Pedimos a ti com tanto amor,

Que escute com grande fervor este pedido, esta oração.

Agradecemos a ti senhora Abundia,

Que traga abundância de novos planos e coisas novas.

Todas abençoadas por Deus nosso amoroso Senhor.”

Texto: Cris Meinberg, benzedeira e terapeuta vibracional sensitiva

Instagram: @cris_meinberg @benzerbemser @terradobugio

Site: crismeinberg.com.br

LEIA TAMBÉM