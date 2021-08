Reprodução: João Bidu Dicas da Benzedeira para energizar a casa na sexta-feira 13

A sexta-feira 13 está chegando e é justamente no mês de agosto, o mês do cachorro louco! Mas você já imaginou ter a oportunidade de inverter as coisas, ir contra as crenças limitantes da sexta-feira 13 e do mês de agosto – que é conhecido como o mês do azar?

Isto é completamente possível! Mesmo porque, quem disse que sexta-feira 13 é o dia dos fantasmas soltos ou dos espíritos malignos entrarem na sua casa? Será que não acontece o mesmo com a ‘fama’ do mês de agosto?

Então, xô crenças limitantes! Xô, acreditar em tudo que dizem por aí!

Aproveite este momento para deixar a energia da sua casa super saudável e promissora.

Aqui vão as dicas da benzedeira para você:

Banho de manjericão fresco

,Para começar, nada mais importante do que energizar o nosso verdadeiro lar: o nosso corpo.

Você precisará de:

1 raminho de manjericão fresco

Como preparar e tomar o seu banho:

Ferva a água. Ainda com a água fervendo, conte até três e desligue. Abafe o manjericão na água por no mínimo 15 minutos. Deixe esfriar na temperatura adequada para o banho.

Tome seu banho higiênico e, após isso, despeje o banho de manjericão fresco bem devagar, a partir do topo da sua cabeça, deixando cair por todo o seu corpo todo. Enxugue com uma toalha.

Enquanto estiver preparando o banho, e jogando no corpo, mentalize o seu equilíbrio.

Spray para limpeza energética

Eu, como uma boa benzedeira, não poderia deixar de usar ingredientes naturais, como plantas energeticamente poderosas, para fazer uma boa limpeza.

Limpando a sua casa ou o local de trabalho, automaticamente você eleva a sua vibração energética, atrai prosperidade e afasta medos, inseguranças e energias negativas.

Você precisará de:

1 litro de álcool

21 cravos-da-índia

7 folhas de louro

1 raminho de alecrim

casquinhas de alho

Como preparar e fazer a limpeza:

Em um frasco com spray bem limpo ou novo, coloque o cravo, o louro, o alecrim e as casquinhas de alho. Depois, acrescente o álcool e feche. Deixe no escuro por 48 horas (pode ser dentro do armário de roupa que não pega claridade). Após as 48 horas, retire do escuro e balance para que todos os ingredientes possam se misturar.

Agora é começar a borrifar pela casa (ou trabalho), dos quartos para a sala, cozinha e lavanderia. Nos banheiros você não fará este tipo de limpeza e poderá colocar pedras de proteção.

Limpeza energética com pedras

Saiba quais são as pedras certas para cada ambiente da sua casa.

Entrada de Casa: Turmalina Preta

Turmalina Preta Sala: Cristal Transparente

Cristal Transparente Quarto: Quartzo Branco e Esmeralda

Quartzo Branco e Esmeralda Quarto das crianças: Água Marinha ou Quartzo Rosa

Água Marinha ou Quartzo Rosa Banheiro: Turmalina Preta

Turmalina Preta Chuveiro: Quartzo Transparente

Quartzo Transparente Mesa de trabalho (em casa ou no escritório): Calcita Ótica e Olho de Tigre

Calcita Ótica e Olho de Tigre Em cima dos aparelhos eletrônicos: Quartzo Fumê

Dica importante! Se você não deixar a sua casa sempre limpa e arrumada, nenhuma das dicas anteriores vai adiantar.

Texto: Cris Meinberg, benzedeira e terapeuta vibracional sensitiva

Instagram: @cris_meinberg e @benzerbemser

Site: crismeinberg.com.br

