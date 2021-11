Cris Meinberg Dicas da Benzedeira: o poder do abacate

Nesta coluna já falei sobre o poder da canela , da hortelã e recentemente do poder do eucalipto . Mas agora a novidade é outra: eu vou trazer informações sobre uma fruta! Passei a minha infância praticamente toda em uma casa com um grande pé de abacateiro. Na época de abacate, era vitamina de abacate, salada de frutas com abacate, salada de abacate salgado e abacate batido com leite, entre outras inúmeras receitas. Uma abundância perfeita! Além de ser um alimento riquíssimo nutricionalmente, a estrutura do abacateiro também nos remete à ideia de abundância pela quantidade de frutos em um único ciclo. Quer saber mais sobre esse alimento? Então vem comigo descobrir o poder do abacate!

Nomes populares: abacateiro, folha de abacateiro

Nome científico: Persea americana

Banho com as folhas

Engana-se quem acha que dá para usar somente a fruta, do abacateiro. As folhas também são muito poderosas e no banho elas podem trazer energização e direção para a sua vida.

Defumação com as folhas secas

As folhas do abacateiro também podem ser usadas na defumação. Ela limpa a sua casa , o seu comércio e limpa também a sua alma contra energias negativas que possam prejudicar a sua caminhada. Além disso, a defumação com folhas secas de abacateiro expande o local e a sua mente para a abertura e conexão com planos bem mais elevados.

Chá com as folhas de acabate

As folhas do abacateiro são bem ricas em fibras, além de antioxidantes e anti-inflamatórias, podendo ser usadas para chás , além de colocadas bem trituradinhas na massa de pães, por exemplo.

O chá com folhas de abacate combate problemas do fígado e anemia, já que tem muito ferro. Ele também trata de infecções urinárias, cansaço, bronquite, dor de barriga, diarreia, dor de cabeça, pedra nos rins, estresse, gases, gota, diabetes, má digestão além de ajudar no tratamento contra vermes.

Como preparar o chá:

3 folhas secas ou frescas para cada 500ml de água. O consumo do chá não deve ultrapassar três xícaras diariamente.

Não recomendo nos casos de gestantes e lactantes, podendo afetar as glândulas mamárias.

Para amigdalite

Faça gargarejo com o chá bem forte nos casos de amigdalite.

Para aftas

Bochecho com o chá bem forte para aftas

Caroço do abacate ralado

Preparado em álcool serve para fricções contra reumatismo e nevralgias.

Caroço torrado e ralado

O pó (uma colher de chá), também combate gases, diarréia e vermes.

Tônico (suco do caroço)

Ótimo para o couro cabeludo, melhora os cabelos, além de ter poder cicatrizante. Tinturas e óleos essenciais também podem ser usados.

Texto: Cris Meinberg ( @cris_meinberg) , colunista do site João Bidu, benzedeira da Terra do Bugio e terapeuta da alma. Marque sua consulta.

