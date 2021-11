Cris Meinberg Dicas da Benzedeira: o poder das flores

Você já parou para pensar em como se autopurificar e purificar o ambiente da sua casa ou do seu trabalho? Isso pode ser feito com o poder das flores, sabia?

As flores são a parte da planta que carregam além da beleza, claro, as características reprodutivas da planta, assim como uma força energética muito poderosa.

De forma bem direta, a flor carrega a parte sexual da planta, portanto, ela tem a energia organizadora e de prosperidade.

Vou pedir para você pensar na flor tanto fresca quanto seca. Para aplicação dos amuletos, você usará a flor seca. Já para energizar o ambiente da sua casa ou do trabalho, como aumentar a sua própria energia, recomendo a flor fresca.

Vou ensinar a energia de algumas flores para que você aplique conforme a sua necessidade.

Então corre lá e separe um vaso bem bonito. Encha de água limpa e fresca, e vamos à magia.

Para manter as flores lindas por mais tempo, e se a temperatura do ambiente estiver muito quente e abafada, coloque na água um a dois cubinhos de gelo.

Margarida (Chrysantemum leucanthemum):

A energia da margarida está associada ao amor, inocência e esperança. Também associo esta flor às crianças. Podemos colocar as flores para apaziguar energeticamente a falta de ânimo, raiva e agitação desnecessária.

Cravo (Dianthus spp.):

O cravo tem uma energia de cura incrível, associado à cura, sorte, proteção e força. Portanto, dê o cravo para quem está doente.

Rosa (Rosa spp.):

A rosa é sinônimo de amor há muitos e muitos anos em diferentes culturas. Essa flor, além de comestível, tem a energia feminina aflorada. Ela é energicamente associada ao amor, à cura, tranquilidade, harmonia, espiritualidade e proteção.

Girassol (Helianthus spp.)

Para alguns povos, o girassol está associado aos rituais e ao sagrado. Para os povos Incas, significa o poder do Sol na Terra.

Sua energia está associada ao sucesso, à união na família e entre pessoas que trabalham juntas, associada a felicidade, alto-astral, alegria, fertilidade e saúde.

Se você você ainda está com dúvida sobre como utilizar as flores, eu esclareço com mais uma informação:

Flores naturais e secas carregam a mesma energia?

Para determinadas coisas não adianta colocar a flor seca. No caso da energia da sua casa ou do trabalho, a energia da flor “in natura” é mil vezes mais eficiente, além de ser um maravilhoso colírio para os seus olhos. Mas pelo amor de Deus não coloque essas flores nos olhos (risadas), estou me referindo a colírio como algo lindo que alegra quando você as olha.

Texto: Cris Meinberg ( @cris_meinberg ), colunista do site João Bidu, benzedeira da Terra do Bugio e terapeuta da alma. Benzimento presencial no domingo, dia 5 de dezembro, das 9h às 11h.

