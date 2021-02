Ana Melo Dica dos 21 dias para adquirir hábitos melhores

Existem alguns truques que podemos usar para inserir hábitos mais saudáveis no nosso dia a dia. Sabemos que para ter uma vida melhor, temos que ter alguns costumes diários para manter o estilo de vida, seja para estimular a alimentação saudável ou ter uma rotina com exercícios físicos.

Existe a teoria de Maltz que fala que só precisamos de 21 dias para adquirir um hábito novo, naturalizando uma atitude no nosso cotidiano, como escovar os dentes, por exemplo.

Veja a seguir como funciona a teoria dos 21 dias e alguns hábitos simples para colocar na sua rotina.

Teoria dos 21 dias

O médico cirurgião, Maxwell Maltz, desenvolveu a teoria após identificar um padrão em seus pacientes, em 1960. Maltz era especializado em amputações e percebeu que seus pacientes demoravam 21 dias, em média, para se acostumar a suas novas condições físicas.

A teoria foi bastante estudada desde então, porém, os 21 dias é eficaz com hábitos mais simples, como uma pequena alteração na rotina. E vale ressaltar que esse prazo é o mínimo para virar um hábito, apenas esses dias não são suficientes, apenas ajudam a tornar essa tarefa menos sofrida.

A teoria dos 21 dias é perfeita para hábitos como ler mais, comer frutas, beber mais água ou deixar de consumir algo porque esse prazo de 3 semanas para executar essas tarefas diárias tornam a meta menos assustadora e estimula a continuar. Mas nem tudo são flores, infelizmente, porque o método ainda conta com alguns pontos a serem ressaltados: a motivação varia ao longo das três semanas.

A primeira semana vai parecer bem fácil, o que pode fazer com que as pessoas relaxem e adiem a tarefa. Na segunda semana vai parecer que as tarefas são mais penosas de executar. A terceira e última semana é bem mais tranquila e a satisfação de concluir o prazo é maravilhosa! Por isso é importante manter o foco e dedicação. Os 21 dias é um prazo pequeno que engana nosso cérebro, assim, conseguimos nos dedicar sem sofrer e abandonar a meta de vez.

Sabendo disso, é importante dar pequenos passos! Comece com algo pequeno e simples que você possa concluir em 5 minutos. Vamos usar o hábito de leitura como um exemplo. Se você quer ler mais, ande com um livro na bolsa e leia 3 páginas todos os dias. Por que apenas 3 páginas? Porque é uma tarefa simples que você não vai querer procrastinar como se fosse uma meta de 30 minutos de leitura. Por mais que seja pouco tempo, ainda existe uma cerimônia para começar a tarefa e é isso que queremos pular.

Outra dica bem legal que funciona bastante é fazer a tarefa na hora que lembrar, por isso tem que ser coisas pequenas que possam ser feitas na hora, como por exemplo, beber água toda hora que olhar para a garrafinha de água.

Agora que já vimos como funciona a teoria, vamos dar ideias de pequenos hábitos para praticar com o método dos 21 dias. Veja hábitos simples para fazer parte da sua rotina:

Leia mais

Algumas pessoas acham que desenvolver o hábito de leitura é muito sofrido e acabam nem tentando, mas não precisa ser assim! Pegue um livro que você queira muito ler e leia uma página por dia. Se a leitura estiver boa, continue lendo, caso contrário, pare e leia mais uma página no dia seguinte até chegar num ponto que a leitura prenda a sua atenção. O importante é que você dê atenção para o livro todos os dias. Associar a leitura com um momento de prazer é melhor ainda!

Hidrate-se

Esse é um hábito que todo mundo coloca como meta, mas só fica no campo das ideias. Se você não gosta de tomar água pura, tente tomar água aromatizada com limão e gás ou outras frutas, encontre uma forma mais gostosa de se hidratar. Agora, é só andar com uma garrafa de água reutilizável e tomar um gole toda vez que olhar para ela, mesmo que você não tenha sede no momento. Assim, você irá tomar mais água de forma automática ao longo do dia. É uma ótima opção para testar o método dos 21 dias.

Coma mais frutas

Separe uma refeição do dia ou defina um horário do dia para comer uma fruta. Deixe a fruta por perto ou já deixe-a pronta para o consumo com antecedência.

Meditação

Meditação não tem tempo definido e é bem flexível para adaptar para a sua necessidade, a ideia é fazer algo simples de 5 minutos antes de dormir ou quando acordar, por exemplo. Aplicativos de meditação guiada tem alguns exercícios curtinhos de até 5 minutos para fazer. Só precisa ser feita em um lugar mais tranquilo que você possa relaxar.

Leia mais notícias

Que tal entrar no site de notícias todos os dias tomando um cafézinho ou chá? Esse hábito visa melhorar a leitura e ainda te mantém informado sobre o que anda acontecendo por aí. Se estiver fugindo de notícias do cotidiano e quiser algo mais leve, escolha portais de notícias de assuntos que você curta como cinema, esportes ou astrologia e misticismo.

Anote seus sonhos

Há estudos que dizem que sonhamos sempre e temos até três sonhos por noite, porém, muitas pessoas não lembram o que sonharam. Um truque para não esquecer é evitar se mexer de forma brusca ao acordar, relembrar o sonho com o máximo de detalhes possível e anotar no celular ou em algum caderno que fique em local próximo logo em seguida.

Diminua o consumo de algum alimento

Sempre tem alguma coisa que queremos parar de usar ou comer no dia a dia, com exceção de vícios, o método dos 21 dias funciona super bem para isso pois torna a tarefa mais fácil por ser somente 3 semanas. Antes de se jogar de cabeça, pense em um substituto se o caso for alimento ou bebidas, assim será mais fácil não desistir da meta.

Pequenas metas e grandes objetivos

As metas são passos que você precisa concluir para alcançar seus objetivos. Por isso, não vá com tanta sede ao pote e defina suas metas em pequenas tarefas que você sabe que conseguirá cumprir. Nada de se sobrecarregar! De pouco em pouco você consegue alcançar seu objetivo.

