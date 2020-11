Diário da gratidão: 6 dicas para começar o seu e aproveitar os benefícios

Lu Fernandes Como usar a Aromaterapia para equilibrar os Chakras

Cada vez mais estamos em busca de uma qualidade de vida melhor, trazendo curas através do equilíbrio do nosso corpo em uma melhor alimentação, com práticas meditativas e se conectando ainda mais às medicinas integrativas e vibracionais para nosso dia-a-dia, a fim de aumentar nossa imunidade e a busca pela prosperidade, paz interior, equilíbrio emocional e a evolução espiritual do nosso ser.

A Aromaterapia é conhecida por buscar a harmonização e equilíbrio dos nosso corpo fisico, emocional e vibracional através do uso dos óleos essenciais. Seus aromas são capazes de influenciar diretamente nas nossas células, emoções e na forma como nos comunicamos com o exterior. E nesse processo se dá também a importância de conhecermos como funcionam nossos “centros energéticos”, que são representados pelos nossos Chakras.

Chakra é uma palavra em sânscrito que significa “Roda de Luz”. Localizados em diferentes pontos de nosso corpo, representam nossos “centros de energia” e a principal função deles é absorver a energia do sol, alimentando a nossa aura energeticamente e espiritualmente.

São inúmeros esses centros energéticos distribuídos no corpo, mas temos 7 principais que estão associados a distribuição fisico e emocional principal do nosso corpo.

Com o uso dos óleos essenciais, o alinhamento desses chakras são ativados, recebendo todos os benefícios para a saúde física e mental que a aromaterapia oferece.

Cada chakra possui óleos associados capazes de proporcionar essa sensação de plenitude.

Inclusive, por ser integrativo, podemos associar o uso a outras terapias, como o Reiki, Yoga, Tantra, Radiestesia e outras práticas integrativas vibracionais.

Conhecendo os 7 principais Chakras e seus óleos:

1. Chakra Básico

Elemento: Terra

Cor: Vermelha

Localização: Região do períneo, entre ânus e genitais

Relacionado a: conexão e firmeza com a Terra, “seus pés no chão”, sua conexão com o mundo material, as nossas necessidades físicas e básicas de sobrevivência, energia masculina, paternidade, relação com o pai. Atua nos órgãos do aparelho genital, urinário, reprodutor, útero e próstata.

Características principais: Ancorar, centralizar, fortalecer, ativar a energia vital

Óleos essenciais para equilíbrio deste chakra: Anis, Funcho, Patchouli, Vetiver

2. Chakra Umbilical/Sacral

Elemento: Água

Cor: Laranja.

Localização: 3 dedos abaixo do umbigo

Relacionado a: nossas emoções sensuais, nossa sexualidade como qualquer outro relacionamento importante e que seja de um para um, nossa energia criativa, energia feminina, o universo das emoções, a abertura para o outro. Atua principalmente nos órgãos reprodutivos e está diretamente relacionado aos intestinos, apêndice e vértebras lombares

Características principais deste chakra: despertar poder atrativo, conexão com a sexualidade, libido e aquecimento do corpo

Óleos essenciais para equilíbrio deste chakra: Ylang Ylang, Rosa, Gerânio, Gengibre, Jasmim

3. Chakra do Plexo Solar

Elemento: Fogo

Cor: Amarela

Localização: 3 dedos acima do umbigo, altura do estômago

Relacionado a: Personalidade, da identidade, do poder pessoal, do indivíduo único, sua auto-estima, coragem, de realização e controle e seu “Sol interno”. Atua no estômago, no pâncreas, no fígado e nas questões digestivas em geral

Características principais: proteção, auto-estima, coragem e harmonia pessoal

Óleos essenciais para equilíbrio deste chakra: Todos os cítricos principalmente a Laranja e a Bergamota, Cardamomo, Cedros em geral, e Canela

4. Chakra Cardíaco

Elemento: Ar

Cor: Verde / Rosa

Localização: Altura do coração

Relacionado a: Amor humano, amor divino (incondicional), a elação de harmonia entre o corpo e o espírito, a nossa intuição, perdão e compaixão.

Características principais: amor, perdão, intuição, compaixão, divino

Óleos essenciais para equilíbrio deste chakra: Rosa, Gerânio, Manjerona, Camomila Romana, Palmarosa e Pinheiro Silvestre

5. Chakra Laríngeo

Elemento: Éter

Cor: Azul Celeste

Localização: Garganta

Relacionado a: Auto expressão, expressão com clareza e manifestação da verdade.Atua diretamente na boca, nas pregas vocais, traquéia e glândulas tireoides.

Características principais: autoexpressão, comunicação, vontade

Óleos essenciais para equilíbrio deste chakra: Cipreste, Néroli, Pau-rosa, Lavanda

6. Chackra Frontal

Elemento: Éter

Cor: Azul Índigo

Localização: na testa um pouco acima entre as duas sobrancelhas

Relacionado a: intuição, nos conecta com o universo do mundo sútil e capacidade de percepção. Quanto mais atenção damos ao nosso desenvolvimento espiritual interior, mais equilibramos esse chakra. Esse chakra está relacionado às glândulas pineal e pituitária, à medula espinhal, aos olhos, ouvidos e nariz.

Características principais: intuição, sabedoria, desenvolvimento espiritual

Óleos essenciais para equilíbrio deste chakra: Alecrim, Louro, Sálvia Sclaréia, Palo Santo, Hortelã-Pimenta

7. Chackra Coronário ou Coroa

Elemento: (não há)

Cor: Violeta Lilás

Localização: Topo da cabeça

Relacionado a: Intuição, nos conecta com o universo do mundo sútil, enxergar propósito na vida, constante busca espiritual pela iluminação, pelo autoconhecimento. O córtex cerebral e o sistema nervoso

Características principais: iluminação, sabedoria, busca espiritual.

Óleos essenciais para equilíbrio deste chakra: Lavanda Fina, Olíbano, Mirra, Elemi, Breu Branco

TEXTO: Lu Fernandes | Terapeuta holística, aromaterapeuta, estudiosa do ocultismo e práticas espirituais, Sacerdotisa na Magia Natural e Guardiã nos Círculos de Mulheres.

INSTAGRAM: @terapeutamagica

LEIA TAMBÉM: