Diante de Casa Civil “enfraquecida” Onyx e Bolsonaro se reúnem nesta sexta-feira

O deputado federal Eduardo Bolsonaro e sua mulher, a psicóloga Heloísa, se mudaram definitivamente para Brasília. Em 2019, o casal manteve o apartamento do Rio de Janeiro e o imóvel funcional a que os parlamentares têm direito na Capital Federal.

A psicóloga decidiu compartilhar com seus quase 182 mil seguidores um pouco da intimidade do seu novo lar. “Este é um novo quadro: intimidade. Estou brincando. Vou mostrar para vocês como está ficando o nosso apartamento aqui em Brasília. Ainda não é definitivo”, explicou ela antes de começar o tour pela casa.

De cara, na parede do corredor que vai dar na sala, um pôster de Jair Bolsonaro com a faixa presidencial acima de uma placa onde se lê “Deputado federal Eduardo Bolsonaro”. Ao lado, pendurada, uma bandeira do Brasil também dá as boas-vindas a quem chega.

arrow-options Reprodução/Instagram Nas imagens, Heloísa mostrou que decoração tem diversos aspectos do clã Bolsonaro

Heloísa mostra ainda uma coleção de moedas do marido, fotos do casal em viagens e na cerimônia de casamento e até um canto dedicado à esquerda: um enfeite de metal com duas armas onde se lê, em inglês, “não ligamos para o 911” e logo abaixo um pôster com a frase “Old school reaça. Combatendo a esquerda antes de virar moda” e um homem, segurando uma espingarda, como quem mira um alvo.

O tour pela casa do deputado continua com Heloísa mostrando muitas lembranças de viagem e a onipresença do sogro, Jair, entre os souvenirs: o livro da posse, segundo ela “que ninguém tem pois não teve venda nem foi distribuído”, o livro que Flávio Bolsonaro escreveu sobre o pai e um outro quadro com um desenho do presidente.

Eduardo, a quem chama de Duda, também entrou na brincadeira do “programa” de Heloísa e comentou alguns dos presentes que ostentam na mesa da sala. Depois, ele foi criticado por ela ao procurar algo que ela havia pedido na cozinha, quando deixou todas as gavetas do armário abertas.

Na lista de presentes de casamento, Eduardo e Heloísa pediram aos convidados que depositassem quantias numa conta que os ajudasse a pagar despesas da lua de mel nas Maldivas e também para equipar o apartamento de Brasília.