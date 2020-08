Diamante de R$ 100 milhões é encontrado por minerador em país da África

Gem Diamonds Ltd / Divulgação Diamante foi encontrado em mina na África

Um diamante de 442 quilates com valor estimado em US$ 18 milhões (cerca de R$ 100 milhões) foi descoberto por um trabalhador de uma mina de Lesoto, na África. O anúncio foi feito pela empresa inglesa que explora o local na última sexta-feira (21).

“A recuperação desse diamante, um dos maiores encontrados neste ano, é a confirmação da qualidade da mina de Lesoto e da habilidade de produzir diamantes grandes e de qualidade”, afirmou a Gem Diamonds Ltd. O grupo garantiu que parte do valor arrecadado com o diamante vai ser investido em projetos sociais no país.

A mina na qual o diamante foi encontrada foi a mesma em que, no ano de 2018, uma pedra de 910 quilates foi achada. O país de pouco mais de dois milhões de habitantes é oficialmente independente da colonização britânica desde 1966.

A moeda local, o Loti, vale 0,060 se comparada ao dólar norte-americano.