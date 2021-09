Dia quente e seco nesta terça-feira em São Paulo

Pixabay/Creative Commons Previsão do tempo São Paulo

O dia será quente e seco nesta terça-feira (07) de feriado, na capital paulista. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) divulgou que a mínima será de 16ºC e a máxima de 26ºC.

A madrugada começa com o céu encoberto, mas sem previsão de chuva. Ao longo do dia, o sol deve aparecer e elevar as temperaturas. A umidade do ar na capital paulista deve oscilar entre 35% e 95%.