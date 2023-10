Dia Nacional do Livro: executivas indicam obras fundamentais para elas

FreePik Executivas indicam obras que inspiraram sua formação pessoal e profissional

Neste domingo (29), é comemorado o Dia Nacional do Livro. A data foi escolhida em homenagem à fundação da Biblioteca Nacional do Brasil, que ocorreu no mesmo dia, em 1810, e fica localizada no Rio de Janeiro. A ocasião reforça a importância da leitura tanto para o crescimento pessoal quanto profissional.

Seis executivas de empresas de variados setores, que vão de tecnologia até finanças e personal branding, indicam obras que mais inspiraram e contribuíram em suas trajetórias. De acordo com Camila Simão, líder do grupo BR Angels Women Network, que reúne mulheres que investem em inovação no Brasil associadas à rede de investimento-anjo, é preciso ir além do conteúdo disponível online e buscar a profundidade dos livros para ter uma formação intelectual sólida.

“A leitura não deve ser apenas um hábito, mas uma ferramenta valiosa na jornada de aprendizado contínuo. E uma das lições mais valiosas é a importância de ir a fundo as informações que encontramos. Especialmente na era da internet, dos conteúdos rápidos e resumidos, temos uma vasta gama de informações e podemos adquirir conhecimento de forma rápida, mas é ao explorar as fontes, bibliografias e obras completas que conseguimos ter percepções distintas para construir nossa própria visão sólida, argumentada e adaptada ao nosso contexto”, declara Camila.

Confira abaixo as sugestões de livros e os depoimentos das demais executivas:

Viviane Freitas Sales , Country General Manager para o Brasil da Incode, unicórnio do Vale do Silício e líder mundial em verificação e autenticação de identidade, indica o livro Mindset: A nova psicologia do sucesso, de Carol S. Dweck, professora de psicologia na Universidade Stanford e especialista internacional em sucesso e motivação.

“Com uma leitura fluida e uma linguagem simples, este livro mudou significativamente minha forma de pensar, pois me ajudou a enxergar as adversidades e os desafios da vida como momentos de aprendizado e evolução pessoal e profissional. A obra mostra que tudo pode ser aprendido, desde que haja força de vontade e esforço. E isso impactou diretamente a minha carreira”, diz Viviane.

Já Valéria Carrete , Chief Revenue Officer da R2U, startup de soluções envolvendo tecnologias 3D para aprimoramento da jornada de compra, recomenda o livro A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown, professora e pesquisadora norte-americana, palestrante e apresentadora de podcast.

“Este livro não apenas me ajudou a enfrentar os desafios do empreendedorismo, como também tornou o caminho mais leve, mais fácil e mais feliz. Por meio das palavras de Brown, aprendi a abraçar a minha vulnerabilidade e a aceitar que a imperfeição é parte essencial da jornada empreendedora. Ela nos mostra que é necessário coragem para assumir riscos, aprender com os erros e seguir em frente. Além disso, uma adaptação também está disponível em formato de palestra na Netflix, chamada A call to Courage – O Poder da Coragem, o que torna ainda mais acessível para aqueles que preferem assistir a uma apresentação inspiradora. Recomendo a obra para todas as mulheres empreendedoras que desejam encontrar força e motivação para seguir em frente, mesmo diante dos desafios, que não são poucos”, comenta a executiva.

Giuliana Tranquilini, sócia da BetaFly Brandmakers, consultoria de Personal Branding alto padrão com método reconhecido e comprovado, traz o livro How to Raise Successful People, de Esther Wojcicki, jornalista, educadora, fundadora dos programas de artes midiáticas da Palo Alto High School, além de uma das idealizadoras da Google Teachers Academy.

“Como mãe de três meninas e empreendedora, estou sempre em busca do equilíbrio, se é que é possível, dos meus papéis. Digo com todas as letras que meu trabalho me faz ser uma mãe melhor e vice-versa. Comecei a ler este livro para entender sobre educação de filhos, mas foi uma linda surpresa, pois a obra traz elementos que qualquer líder deveria saber”, explica a profissional.

“Esther, que além dos seus títulos também é mãe de três mulheres bem-sucedidas profissionalmente, compartilha no livro como as criou e como usou o mesmo método nas salas de aula. Surpreendentemente, o método é eficaz em qualquer ambiente de trabalho, para o desenvolvimento de um time de alta performance com profissionais engajados e comprometidos. Super recomendo a leitura, uma inspiração para pais e líderes, com uma linguagem leve e descontraída”, complementa Giuliana.

Outra dica de leitura é de Paola De Lucca , Country Manager para o Brasil da Seedtag, adtech de origem espanhola, líder em publicidade contextual, que conta com operação no Brasil desde 2017. A executiva sugere o livro À Procura da Felicidade, de Chris Gardner, empresário e investidor norte-americano.

“O livro, que inspirou o filme de mesmo nome, estrelado por Will Smith, me ensinou que não necessariamente precisamos estudar nas melhores escolas, universidades ou fazermos os mais renomados MBAs para sermos bem-sucedidos profissionalmente. O mais importante é termos foco e força de vontade para alcançar os nossos objetivos”, reflete Paola.

Maria Tereza Miranda Borges , Coordenadora de TI da TQI, empresa de tecnologia que tem 700 colaboradores espalhados em 130 cidades localizadas nas cinco regiões do país, indica o livro Comece pelo Porquê – Como grandes líderes inspiram pessoas e equipes a agir, de Simon Sinek, autor e palestrante sobre liderança.

“O interesse por este livro surgiu diante de meus questionamentos pessoais e o utilizo até como uma forma de auto provocação sobre qual é o meu propósito e se minhas ações estão alinhadas com esse propósito. E do ponto de vista de liderança, me ajuda a questionar se reconheço em mim atitudes e características de grandes líderes que foram inspiradores para com suas equipes. Este livro traz exemplos, de forma muito concisa, de indivíduos e organizações que, através de suas formas de pensar, conseguiram inspirar e influenciar seu entorno. O conteúdo me ensinou a conectar a atuação profissional de forma mais assertiva ao meu propósito de vida, me motivando a ir atrás dos meus objetivos com mais clareza”, comenta Maria Tereza.

Carla Quaglio , Head de Pessoas e Comunicação Interna da Virgo, fintech de serviços e soluções financeiras para o mercado de capitais, também tem uma obra preferida: O coach de um trilhão de dólares, dos autores Eric Schmidt, Jonathan Rosenberg e Alan Eagle.

“A obra radiografa a trajetória de Bill Campbell, coach de negócios de algumas das mentes mais importantes do Vale do Silício, incluindo Steve Jobs, Jeff Bezos e Marissa Mayer. Conhecido como ‘o treinador’, por conta de sua atuação como técnico do time de futebol da Universidade de Columbia na década de 70, Campbell ficou conhecido por capacitar pessoas para liderar equipes como um time”, contextualiza a profissional.

“Destaco um insight do livro que levo para a minha vida: grandes pessoas florescem em um ambiente que amplifica sua energia. Entendo que este é o papel genuíno da liderança como base para que toda a equipe se desenvolva: oferecer suporte, tratar todos com respeito e inspirar confiança. Os autores trazem os ensinamentos de Campbell de forma detalhada. Para o coach de um trilhão de dólares, apoiar não pode ser apenas um verbo, significa empoderar com informações detalhadas e treinamento adequado. No ambiente corporativo, respeito, por sua vez, significa compreender quais são os objetivos profissionais únicos das pessoas e encarar com sensibilidade as escolhas de vida de cada colaborador”, conclui Carla.

