Dia Nacional do Doador de Sangue: aplicativo Gota de Vida lança novas funcionalidades

Já disponível para baixar nos sistemas iOS e Android, o Gota de Vida, aplicativo desenvolvido pelo Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), em parceria com o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado do Espírito Santo (Hemoes), facilita a jornada dos doadores de sangue no Espírito Santo, e, no Dia Nacional do Doador de Sangue, que acontece neste sábado (25), o aplicativo apresenta novas funcionalidades para incentivar ainda mais esse gesto que salva vidas.

Agora, os usuários podem registrar também suas doações de plaquetas e hemácias, tirar dúvidas sobre doação de sangue e medula óssea no campo “perguntas frequentes” e desbloquear novas conquistas na gamificação.

Lançado em 14 de junho deste ano, no Dia Mundial do Doador de Sangue, o Gota de Vida registrou 4.058 downloads, tendo mais de 2.300 mil usuários ativos. O objetivo é atingir cerca de 10 mil usuários até abril de 2024 e intensificar a periodicidade de doações, tornando-as frequentes para quem utiliza o aplicativo.

O Gota de Vida permite o agendamento on-line das doações, conta com um questionário de aptidão e com o mapa dos hemocentros da rede estadual, além de notificar os usuários sobre as datas das próximas doações.

Segundo o pesquisador do ICEPi Fábio Alvarenga, responsável pelo desenvolvimento do app, é possível haver interações entre os usuários e a troca de experiências e informações. “Eles podem, inclusive, compartilhar fotos e depoimentos das doações de sangue como incentivo a novos doadores”, explicou.

O aplicativo também apresenta gamificação, questionários interativos relacionados à doação e a possibilidade de solicitar doação de sangue para os hemocentros de toda a rede estadual. Atualmente, o Gota de Vida oferece e direciona os agendamentos para cinco hemocentros do Estado: Vitória, Serra, Colatina, Linhares e São Mateus.

“Além de notificar os usuários sobre os estoques de sangue nos bancos, os doadores também são alertados quando o seu tipo sanguíneo está em falta, auxiliando a reposição nos hemocentros nos períodos críticos”, disse Alvarenga.

Os usuários do Gota de Vida podem ainda realizar a atualização do registro no cadastro de voluntários para a doação de medula óssea e controlar o histórico de doações, após a instalação do app.

Percepção dos usuários

Para a comerciante Delina Mendes, o aplicativo traz praticidade para o doador por disponibilizar o mapa dos hemocentros e outras informações úteis sobre a doação. “É um conteúdo rico na palma da nossa mão e, por isso, eu gostaria que ainda mais pessoas utilizassem o Gota de Vida. É muito importante fomentar as doações de sangue. O aplicativo é muito fácil de usar e traz muitos recursos necessários aos doadores”, disse.

Já o técnico de enfermagem Welington Oliveira, que doa sangue há seis anos, destaca a relevância da funcionalidade do alerta para uma nova doação. “Tinha dificuldade em lembrar da data para retornar e o Gota de Vida me auxilia nisso. Além disso, o aplicativo é bem educativo e acabo aprendendo muito, levando mais pessoas para doar. É preciso fazer essa corrente de doadores crescer”, explicou.

Para baixar o Gota de Vida, basta acessar a loja de aplicativos do celular ou tablet e fazer o cadastro no aplicativo pelo Acesso Cidadão do Governo do Estado.

