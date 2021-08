Larissa Silva Dia Nacional da Saúde: Orações para fortalecer proteger a saúde

Neste tempo de pandemia, é preciso manter as vibrações positivas, o campo energético fechado e a saúde e proteção fortalecidas. Pra isso, vale utilizar da fé, seja em mantras, em simpatias ou em orações para os santos que cuidam de nossa saúde.

Em vida, esses santos ajudaram enfermos, pessoas necessitadas e tiveram a missão de salvar almas aflitas. Claro que sua saúde precisa ser preservada com cuidados diários como lavar as mãos, usar álcool em gel e, em casos mais sérios, recorrer ao médico é uma atitude necessária. Contudo, manter a espiritualidade ativa e acreditar na proteção sobre você e as pessoas que estão a sua volta também é essencial. Por isso, confira algumas orações de proteção e saúde para contar com a ajuda dos santos!

São Lucas – padroeiro dos médicos

Este santo trabalhava como médico, por isso é conhecido como o padroeiro dos médicos. Ele foi convertido por meio das pregações de São Paulo, porém nunca conheceu Jesus Cristo pessoalmente. Sua invocação é feita por pessoas doentes, com orações e pedidos de cura. Há o costume de orar para São Lucas em prol dos profissionais da saúde, com o pedido que eles tenham consciência da missão de salvar vidas, além da proteção que lhes é necessária.

Oração de São Lucas

” Senhor, concedei-nos a graça de vos amar, como vós amava São Lucas, com todo o nosso espírito e todas as nossas forças. Concedei-nos também a graça de servir-vos, todos os dias, durante minha existência, a fim de merecer que sejam aceitas nossas preces, que vos dirigimos por intermédio de São Lucas, na esperança de que, pelo méritos desse vosso apóstolo, conservemos perfeita saúde do corpo e do espírito, por nosso senhor Jesus Cristo. Assim seja . (Repita três vezes: São Lucas, que obtendes a saúde do corpo e da alma dos que vos invocam, rogai por nós)”. Reze um Pai-Nosso e uma Ave-Maria.

Nossa Senhora da Saúde – livre-se das enfermidades

No século XVI, os portugueses passaram por muitas dificuldades por causa da peste negra. Muitos pediram ajuda para Nossa Senhora da Saúde e, por meio da fé, conseguiram superar as enfermidades. Assim, a prece para essa santa pode ajudar a livrar os males de epidemias e doenças que se alastram pelas pessoas.

Oração para Nossa Senhora da Saúde

“Sinto dores pelo corpo, sinto falta de fé, já apanhei muito por não saber direcionar os meus bens materiais. Já vi muitos entes queridos partirem para outra vida, por abusarem do próprio corpo, perdi amigos que eu amava, por não darem a mínima quando Jesus Cristo enviava-lhes um sinal de perigo. Já vi gente sofrendo, sem ter condições de ter uma ajuda sequer, já vi tantas coisas ruins, minha Nossa Senhora da Saúde. Por isso, peço-vos socorro, vindo até vós, suplicando que fortaleça a minha saúde, pois assim me dará coragem para todas as outras coisas. Fazei-me cheia de fé para enfrentar os dissabores do dia a dia para que eu possa amenizar o sofrimento dos mais fracos. Que eu cresça como cristã para auxiliar aquele que me procurar no amor de vosso filho Jesus Cristo. Amém!”

São Camilo de Léllis – protetor dos enfermos e dos hospitais

Em vida, Camilo viu a imagem de Cristo nos doentes terminais e rejeitados. Assim, ele ajudou essas pessoas de todas as formas que pôde. Mesmo com uma enfermidade, ele visitava os doentes e pregrava a palavra de amor e da cura para todos. Sua fama era grande e entre os enfermos sempre foi considerado como um santo, pois acredita-se que, por meio de suas orações, muitos doentes foram curados.

Oração para São Camilo de Léllis

“Ó São Camilo, que, imitando Jesus Cristo, destes a vida pelos vossos semelhantes, dedicando-vos aos enfermos, socorrei-me na minha doença, aliviai minhas dores, fortalecei meu ânimo, ajudai-me a aceitar os sofrimentos, para purificar-me dos meus pecados e para conquistar os méritos que me darão o direito à felicidade eterna. Por Nosso Senhor Jesus Cristo. São Camilo, rogai por nós.”

São Roque – protetor das pessoas doentes

Durante as suas peregrinações, São Roque ajudava os necessitados, principalmente os doentes mais graves. Portanto, ele passou a ser popularmente conhecido por ser protetor dos cães e de pessoas que estão passando por enfermidades.

Oração para São Roque

“São Roque, vós que não tomando em conta o perigo do contágio da peste, vos dedicastes, de corpo e alma, ao cuidado dos doentes e Deus, para provar vossa fé e confiança, permitiu que contraísseis a doença, mas que este mesmo Deus, no abandono de vossa cabana, no bosque, por meio de um cão, vos alimentou de um modo milagroso e também milagrosamente vos curou, protegei-me contra as doenças infecciosas, livrai-me do contágio dos bacilos, defendei-me da poluição do ar, da água e dos alimentos. Enquanto eu tiver saúde, vos prometo rezar pelos doentes dos hospitais e fazer o possível para aliviar as dores e os sofrimentos dos enfermos, par imitar a grande caridade que vós tivestes para com os vossos semelhantes. São Roque, abençoai os médicos, fortalecei os enfermeiros e atendentes dos hospitais, curai os doentes, defendei os que têm saúde contra o contágio e a poluição. São Roque, rogai por nós.”

Santos Cosmo e Damião – proteção contra os males

Cosmo e Damião eram gêmeos que em vida exerceram a profissão médica. Por causa da grande generosidade e fé dos irmãos, eles cuidavam dos enfermos sem cobrar nada.

Oração para os Santos Cosmo e Damião

“São Cosme e São Damião, que por amor a Deus e ao próximo vos dedicastes à cura do corpo e da alma de vossos semelhantes, abençoai os médicos e farmacêuticos,medicai o meu corpo na doençae fortalecei a minha alma contra a superstição e todas as práticas do mal. Que a vossa inocência e simplicidade acompanhem e protejam todas as nossas crianças.

Que a alegria da consciência tranquila, que sempre vos acompanhou, repouse também no meu coração. Que a vossa proteção, São Cosme e São Damião, conserve o meu coração simples e sincero, para que me sirvam também as palavras de Jesus: “Deixai vir a mim os pequeninos, pois deles é o Reino dos Céus”. São Cosme e São Damião, rogai por nós”.

