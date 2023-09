Dia Mundial Sem carro: Governo investe em ciclovias e priorização do transporte público

Nesta sexta-feira (22), é lembrado o Dia Mundial Sem Carro, uma data que nos convida a repensar nossos hábitos de mobilidade e a buscar alternativas sustentáveis para o deslocamento na cidade. O Governo do Estado tem realizados diversos investimentos que promovem essa iniciativa.

A construção de novas ciclovias em pontos estratégicos, como o Portal do Príncipe, a Avenida Leitão da Silva, a Rodovia das Paneleiras e o novo viaduto de Carapina, tem incentivado os cidadãos a deixarem seus carros em casa.

Junto à Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte, são aproximadamente 15 quilômetros de vias exclusivas para ciclistas, promovendo não apenas a mobilidade, mas também benefícios ambientais e para a saúde.

O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, destaca que desde a inauguração, em 27 de agosto, a Ciclovia da Vida já registrou mais de 52 mil acessos.

“O Governo do Estado assumiu o compromisso de investir continuamente em soluções que otimizem a mobilidade urbana. Esses investimentos e a priorização do transporte coletivo integrado e ativo, por meio das bicicletas, incentivam e contribuem para que mais pessoas deixem seus carros em casa, reduzindo a quantidade de veículos nas ruas. Juntos, construímos um futuro com menos carros, menos trânsito e mais qualidade de vida”, pontua Damasceno.

A priorização do transporte coletivo é outra frente importante dessa revolução na mobilidade urbana. Uma das principais conquistas é a ampliação da Terceira Ponte com a implantação da linha verde. A nova faixa exclusiva para ônibus na Terceira Ponte tem proporcionado viagens mais rápidas e eficientes, com reduções de até 30 minutos por trajeto. Em apenas um mês de funcionamento do Aquaviário, quase 600 viagens e mais de 46 mil passageiros foram transportados.

O retorno do sistema Aquaviário, integrado ao sistema Transcol pelo Cartão GV, oferece uma alternativa viável e agradável para a temática da mobilidade sustentável. Com a renovação da frota de ônibus e a implementação de sistemas de cobrança e informações em tempo real para os passageiros, através do aplicativo Ônibus GV, o transporte público se tornou mais atraente e conveniente.

Sobre o Dia Mundial Sem Carro

O Dia Mundial Sem Carro, celebrado em 22 de setembro, é uma data global que tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre os impactos negativos do uso excessivo de automóveis e promover alternativas sustentáveis de transporte, como o uso de bicicletas, transporte público e caminhadas. Essa iniciativa visa melhorar a qualidade do ar, reduzir congestionamentos e estimular a adoção de modos de transporte mais saudáveis e ecológicos.

Informações à Imprensa:

Karla Danielle Secatto

Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura

[email protected]

(27) 3636-9617 / 99697 6783

Fonte: GOVERNO ES