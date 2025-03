Dia Mundial do Rim: Sesa alerta para prevenção e diagnóstico precoce das doenças renais

O Dia Mundial do Rim é lembrado anualmente na segunda quinta-feira de março, em 2025, essa data será comemorada em 13 de março e vem com o tema “Seus rins estão ok? Faça exame de creatinina para saber.”

Conforme o Boletim Epidemiológico/MS volume 55 nº 12 de 11 de setembro de 2024 da Doença Renal Crônica no Brasil, referente ao cenário de DRC no período de 2010 a 2023, no Espírito Santo, foram registrados 4.356 atendimentos de pessoas com DRC na Atenção Primária à Saúde em 2023. Estima-se que no Espírito Santo, cerca de 10% da população, 278.966 pessoas, apresentem algum grau de doença renal, porém a maioria desconhece que tenha a doença.

Nesse contexto, a Secretaria da Saúde (Sesa) com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância dos rins, alerta o cidadão para a prevenção das doenças renais e sobre os tratamentos como forma de promover a saúde renal do cidadão.

Os rins são órgãos vitais que desempenham funções essenciais no corpo humano. Eles filtram o sangue, removendo resíduos e excesso de líquidos, que são excretados na urina. Além disso, os rins regulam o equilíbrio de eletrólitos, mantêm o pH sanguíneo adequado, controlam a pressão arterial e produzem hormônios importantes, como a eritropoetina, que estimula a produção de glóbulos vermelhos.

Quando os rins perdem sua capacidade de realizar algumas funções básicas, a pessoa evoluiu com Doença Renal Crônica (DRC), que é uma condição prevalente e, muitas vezes, assintomática em seus estágios iniciais. Isso significa que muitas pessoas podem ter DRC sem apresentar sintomas, o que dificulta o diagnóstico precoce. Fatores de risco como diabetes, hipertensão arterial, obesidade, doenças crônicas com insuficiência cardíaca e hepatopatias e histórico familiar de doenças renais aumentam a probabilidade de desenvolvimento da DRC.

A médica nefrologista e referência técnica da Gerência de Políticas e Organização de Redes de Atenção à Saúde (Geporas), da Secretaria da Saúde (Sesa), Alice Pignaton Naseri, fala sobre formas de prevenção e cuidados com o corpo para o bom funcionamento dos rins.

“O cuidado com os rins deve ser uma prioridade para a saúde de todos, pois desempenham funções vitais no organismo. Para manter a saúde renal, é essencial adotar hábitos saudáveis, como manter uma alimentação equilibrada, rica em frutas, legumes e com pouco sal; beber bastante água para garantir uma boa hidratação; praticar atividades físicas regularmente; evitar o uso excessivo de medicamentos sem prescrição médica e principalmente, controlar doenças como diabetes e hipertensão, que são as principais causas de doença renal crônica. Além disso, a realização de exames periódicos é fundamental para identificar precocemente qualquer alteração na função renal, permitindo um tratamento adequado e evitando complicações mais graves, estes exames estão disponíveis de forma ampla no Sistema Único de Saúde (SUS), sendo eles a creatinina e o exame de urina”, ressalta a nefrologista.

Diagnóstico e Tratamento

O diagnóstico precoce de doenças renais é crucial para evitar a progressão para estágios mais avançados e complicações graves da patologia. No Espírito Santo, a porta de entrada para consultas e exames iniciais relacionados à saúde renal é a Atenção Primária de Saúde (APS). Os cidadãos devem procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de sua residência para avaliação médica e a realização de exames laboratoriais, sendo os exames para triagem o de creatinina dosada no sangue e o exame simples de urina ou relação albumina/creatinina, além de receberem orientações sobre a prevenção e tratamento de doenças renais.

O tratamento das doenças renais varia de acordo com a causa e a gravidade da condição. Em estágios iniciais, mudanças no estilo de vida e medicamentos podem ser suficientes para controlar a progressão da doença. Em casos mais avançados, pode ser necessário recorrer à diálise ou ao transplante renal.

“A conscientização sobre a importância dos rins e a adoção de medidas preventivas são fundamentais para reduzir a incidência de doenças renais e melhorar a qualidade de vida da população. O Dia Mundial do Rim, auxilia a população como um lembrete para cuidarmos da saúde renal e incentivarmos práticas que promovam o bem-estar geral a saúde”, completa.

As principais doenças que causam danos aos rins são doença renal do diabetes, quando há descontrole da glicose, hipertensão arterial descontrolada, cálculos renais, doenças familiares, como doença renal policística, infecções urinárias de repetição, glomerulonefrites (perda de sangue e proteína na urina), uso crônico de medicamentos por conta própria que são nefrotóxicos, como anti-inflamatórios, alguns antibióticos e quimioterápicos além da obesidade.

Já as principais causas de DRC Grau 5 em diálise são a doença renal hipertensiva, a doença renal do diabetes, glomerulonefrites, e doença renal policística, segundo o Censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia de 2024.

Dispensação de medicamentos

A Farmácia Cidadã Estadual faz dispensação de medicamentos para as pessoas acometidas por Doença Renal Crônica. Durante o ano de 2023, foram 4382 pacientes atendidos.

Já em 2024, 4613 pacientes de DRC receberam medicamentos dispensados pela Farmácia Cidadã Estadual.

De janeiro até fevereiro de 2025, 3531 pessoas já foram atendidas com os medicamentos, entre eles o Dapagliflozina.

Transplantes no Espírito Santo

Segundo dados da Central Estadual de Transplantes do Espírito Santo (CET-ES), em 2023, foram realizados 89 transplantes de rim no Espírito Santo. Em 2024, foram realizados 102 transplantes de rim no Estado.

Já de janeiro a fevereiro de 2025, 11 transplantes de rim foram realizados no Espírito Santo.

Em relação à quantidade de pessoas que aguardam na fila de transplante por um rim, até segunda-feira (10), o número era de 1.107 pessoas em todo o Estado.

Dados

Sobre as internações hospitalares realizadas no Sistema Único de Saúde (SUS), segundo dados do Núcleo Especial de Programação de Serviços de Saúde (Nepss), o Espírito Santo registrou um número de 7.993 pacientes internados em 2023 por complicações renais. Foram 4.237 pessoas do sexo masculino e 3.756 pessoas do sexo feminino. Em 2024, foram registradas 8.773 internações, sendo 4.677 pessoas do sexo masculino e 4.096 do sexo feminino.

Quanto aos óbitos por doenças renais no Estado, segundo dados extraídos do Sistema de Informações de Mortalidade (SIM), em 2023, foram 510 óbitos registrados, sendo 284 em pessoas do sexo masculino e 226 pessoas do sexo feminino. Já no ano de 2024, com dados preliminares, foram registrados 474 óbitos, sendo 255 em pessoas do sexo masculino e 219 pessoas do sexo feminino. (Dados extraídos em 07/03/2025)

Confira as ações de prevenção que serão realizadas em Hospitais no Estado:

Dias 13 e 14 de março – 8h às 11h: Com o objetivo de promover a conscientização e o diálogo sobre a importância do cuidado com o rim, o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, está com a programação de aferição de pressão arterial e glicemia capilar e orientação sobre prevenção da Doença Renal Crônica. Os atendimentos serão realizados na recepção principal e no ambulatório Clínico do hospital.

Dia 13 de março – 15h: Missa campal no Convento da Penha com a presença de familiares e pessoas portadoras de DRC.

Dia 13 de março – 8h: Hospital Estadual Dr. Dório Silva (HEDS), na Serra, realizará uma Roda de Conversa para pacientes, familiares e funcionários, no auditório do hospital.

Dia 13 de março – 8h30: O Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam), em Vitória, realizará um seminário com palestras sobre transplante renal, tratamento da doença e o cuidado ao paciente portador de Doença Renal. Será destinado para o público acadêmico e profissionais da área de saúde.

O Seminário acontecerá no auditório do complexo ambulatorial Multirreferenciado (CAM) do Hucam.

As inscrições podem ser feitas pelo link: https://bit.ly/3Fv0hZ5

Dia 14 de março – 8h às 12h: Hospital Santa Casa de Misericórdia, realizará no ambulatório 02 de clínica médica a realização de dosagem de creatinina e estudo epidemiológico com funcionários e pacientes presentes.

Dia 15 de março – 8h às 12h: O Hospital Evangélico de Vila Velha, fará atendimento de realização de dosagem de creatinina e estudo epidemiológico com as comunidades de Vila Garrido e Santa Rita. A ação será realizada no ambulatório do hospital.

Dia 16 de março – 8h às 13h: A Fundação iNOVA Capixaba e o Hospital Estadual Dr. Dório Silva (HDDS) realizarão na Praia de Camburi, em frente ao Quiosque 01, um evento especial em alusão ao Dia Mundial do Rim, com o tema “Seus rins estão ok? Faça exame de creatinina para saber.”

O evento contará com a realização de exames gratuitos com aferição de pressão arterial, glicemia e creatinina; Realização de Bioimpedância e orientações nutricionais; Dicas de hidratação e conscientização sobre o consumo de água, momento em que ocorrerá distribuição de água personalizada; Desafio do Copo D’Água – Incentivo ao consumo adequado de água.

No horário de 8h às 9h, acontecerá o circuito “Saúde em Movimento” com a realização de atividades físicas monitoradas para destacar a importância dos exercícios.

Dia 24 de abril: Primeira Oficina de Implementação da Linha de Cuidado da Pessoa com DRC (Doença Renal Crônica)

Evento promovido pela Secretaria da Saúde (Sesa) e a Superintendência Regional de Saúde de Vitória (SRSV), por meio da Atenção Primária à Saúde (APS). O encontro será aberto inicialmente para os 23 municípios da Regional Metropolitana de Saúde

Local: Auditório da Escola de Serviço Público do Espírito Santo (ESESP), no horário de 8h30 às 16h30

