Dia mundial do emoji: veja os símbolos mais usados na paquera

Unsplash/Nathana Rebouças Google não renovou endereços na Índia

Ocasionalmente, grandes empresas falham em renovar domínios importantes, mas raramente há um problema tão grave quanto o que aconteceu com o Google . A empresa deixou o endereço do Blogspot na Índia expirar, derrubando de uma tacada só cerca de 4,4 milhões de sites que dependiam do endereço.

Como percebeu o site Bleeping Computer , o Google permitiu que o domínio expirasse em junho, dando a outra empresa a oportunidade de tomar o controle do endereço blogspot.in e passasse a anunciá-lo por US$ 6.000.

Desde 2012, o Google mudou sua estratégia com o Blogspot. Em vez de ter apenas um endereço “.com”, a empresa adotou várias URLs específicas por país, então os blogs indianos passaram a carregar o endereço “blogspot.in”, assim como os brasileiros passaram a usar o “blogspot.com.br”. Com a falha de renovação do domínio, o Google levou consigo todos os sites indianos hospedados na plataforma.

Como resultado, sempre que se tenta entrar em algum site que deveria estar hospedado no domínio “blogspot.in”, o usuário não vê nada além de uma mensagem de erro, indicando que o endereço não conseguiu encontrar nenhum IP vinculado a ele.

O problema vai além de potenciais blogueiros que não têm mais acesso aos seus blogs. Como aponta a publicação, a falha na renovação cria um cenário em que alguém com más intenções possa tomar o controle de endereços que estão indexados em buscadores, com links em fóruns e redes sociais para realização de golpes , propagação de malwares e outros tipos de atividades indevidas.

Até o momento, não se sabe por que o Google deixou de renovar o endereço, se foi algo proposital ou se realmente foi um engano. A renovação de endereços não é algo caro, especialmente para uma companhia deste tamanho, e é uma boa prática não deixar que eles expirem, nem que seja apenas por questão de segurança .

O que torna o caso mais estranho é que o Google tem um histórico de renovar endereços que não usa, e um exemplo é o site “duck.com”, recebido com a aquisição da empresa On2 Technologies em 2010. A URL ficou sob o controle da empresa até 2018 apenas redirecionando para a página inicial do buscador, até que houve um acordo para cessão do domínio ao concorrente DuckDuckGo .