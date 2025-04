Dia Mundial da Saúde: Prevenção e Hábitos Saudáveis para uma Vida Melhor

No Dia Mundial da Saúde celebrado em 7 de abril, com o objetivo de conscientizar a população a respeito da qualidade de vida, a Secretaria da Saúde (Sesa), reforça a importância da adoção de hábitos saudáveis para fortalecer a prevenção de doenças e garantir mais saúde à população. Cuidar da saúde vai além do tratamento de enfermidades: envolve escolhas diárias que fortalecem o organismo e reduzem riscos à saúde. Reduzir consumo de álcool, não fumar, manter uma alimentação equilibrada, praticar atividades físicas e manter a vacinação em dia, são ações fundamentais para o bem-estar de toda a população.

A referência técnica do Núcleo Especial de Atenção Especializada (NEAE/GEPORAS/SSAS/SESA), João Miguell Debacker, fala sobre a importância de cuidar da saúde como algo bem simples e rotineiro.

“No Dia Mundial da Saúde, é importante lembrar que cuidar da saúde começa nas pequenas escolhas do dia a dia. A prevenção é a melhor forma de evitar doenças, viver saudável e feliz. Uma boa alimentação, a prática regular de atividades físicas, manter a caderneta de vacinação em dia, dormir bem e beber água são as formas mais eficazes de cuidado da saúde que estão relacionadas com todas as doenças ou especialidades. São atitudes simples, mas muito poderosas”, pontuou a referência da Sesa João Miguell.

“Aqui no Espírito Santo, a Secretaria da Saúde, junto com os municípios, está comprometida em apoiar esses hábitos saudáveis por meio da Atenção Primária à Saúde (APS). A mensagem que queremos reforçar é: procure a UBS mais próxima, busque ajuda, peça orientações e cuide de você e da sua família. Prevenir é um ato de amor próprio e também com a comunidade. Juntos, podemos construir um Estado mais saudável para todos”, completou João Miguell.

A exposição a fatores de risco como o tabagismo, o consumo regular de álcool, o estresse contínuo e a poluição pode comprometer a saúde ao longo do tempo. O cigarro, por exemplo, é uma das principais causas de doenças pulmonares e cardiovasculares. Já o consumo de álcool pode levar a problemas hepáticos, hipertensão e distúrbios mentais. Reduzir esses hábitos nocivos e buscar alternativas saudáveis, como o lazer, a meditação e o convívio social positivo, contribui para a melhoria da qualidade de vida.

A prática regular de atividades físicas é essencial para o bom funcionamento do organismo. Movimentar-se reduz o risco de doenças crônicas, como obesidade, diabetes tipo 2, hipertensão e depressão. Caminhadas diárias, ciclismo, natação ou atividades em grupo ajudam a fortalecer o sistema cardiovascular e muscular. A Sesa incentiva a prática de exercícios com apoio na gestão e parceria a programas de promoção da saúde, disponíveis nos municípios e em Unidades Básicas de Saúde (UBS), que oferecem atividades físicas e orientações para a população sobre exercícios acessíveis e seguros.

A alimentação equilibrada também é um pilar fundamental para a manutenção da saúde. O consumo de frutas, verduras, legumes, proteínas magras e cereais fornece os nutrientes necessários para o bom funcionamento do organismo e previne diversas doenças. O excesso de açúcar, sal e gorduras saturadas, presentes em alimentos industrializados (ultraprocessados), são responsáveis diretos por hipertensão, obesidade e doenças metabólicas. A Sesa orienta a população a optar por uma alimentação balanceada com alimentos in natura contendo carboidratos e proteínas, vitaminas e minerais. “Descascar mais e Desembalar menos”, é um lema a ser seguido por uma saúde melhor”, afirmou João Miguell Debacker.

Outro cuidado essencial à saúde, é manter o cartão de vacinação atualizado. É indicado que a população verifique o cartão de vacinação da criança, adolescente, adulto, e, caso haja necessidade, buscar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima para atualizar as doses pendentes. Manter a vacinação em dia é fundamental para a proteção contra doenças graves como sarampo, poliomielite, gripe, dengue, coqueluche, caxumba e Covid-19. No Espírito Santo, a Sesa em parceria com o Ministério da Saúde (MS), garante a oferta gratuita de vacinas em todos os municípios contribuindo para a imunização de toda a comunidade ao reduzir a circulação de vírus e bactérias.

A qualidade do sono também é vital para o bom desempenho do cérebro e bem-estar diário da pessoa, é importante que se crie uma rotina que inclua um horário fixo para dormir e evite o uso de dispositivos eletrônicos nas horas que antecedem o descanso. Um sono de qualidade previne problemas degenerativos e melhora a aprendizagem, memória e regulação emocional.

A hidratação tem seu papel fundamental como aliada ao cuidado da saúde no corpo e desempenha um papel fundamental na saúde do cérebro e dos intestinos, além de prevenir problemas circulatórios.

A Sesa reforça a importância do autocuidado e do acesso aos serviços de saúde para uma vida mais saudável. A prevenção deve ser um compromisso diário, e cada atitude conta. A dica é que o cidadão procure a Unidade Básica de Saúde (UBS), mais próxima de sua residência, para orientações, consultas médicas, acompanhamento nutricional, exames e orientações para uma vida mais saudável.

Ações promovidas por hospitais

O Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), promoveu no período de 31/03 a 04/04, uma semana de cuidados com a saúde para os colaboradores da instituição, com atividades de relaxamento como meditação guiada e Arteterapia para os turnos diurno e noturno no hospital, com objetivo de incentivar o bem-estar dos profissionais de saúde.

Dia 5/04 (sábado): 8h – Ação gratuita na Praia de Itapuã – Vila Velha

A Fundação Estadual de Inovação em Saúde – iNOVA Capixaba promove no dia, na Praia de Itapuã, a segunda edição do evento ‘Dia Mundial da Saúde: Minha Saúde, Meu Direito’.

A ação, gratuita, reúne uma dezena de atividades para sensibilizar a população sobre a importância da saúde e do bem-estar, promovendo atividades de conscientização e prevenção de doenças.

Serão oferecidos exames de triagem gratuitos como de pressão arterial, glicemia, IMC e bioimpedância; avaliação e orientação postural; atendimento médico para orientação e encaminhamento de pessoas identificadas com fatores de risco para a rede de atenção dos diversos níveis; orientações e práticas sobre alimentação saudável e prevenção de doenças; tratamentos com técnicas de Medicina Integrativa; vacinação; e atividades de lazer, ensino e esporte.

Dias 15 e 16 de abril: O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, preparou uma programação interna voltada para seus funcionários.

As atividades serão realizadas na entrada do auditório do hospital, e incluem oficinas e palestras sobre acolhimento psicossocial, alimentação saudável, atividade física, prevenção de riscos psicossociais no trabalho, qualidade do sono e técnicas de respiração. Além disso, será abordado o projeto “O que importa para você?”, que incentiva a reflexão sobre o que traz significado à vida dos profissionais da saúde.

