Ana Melo Dia Mundial da Ressaca: receitas para quem exagerou na bebida

Hoje, 28 de fevereiro, é o Dia Mundial da Ressaca! Acordar com a cabeça girando, dores no corpo e enjôos são sintomas conhecidos por quem já exagerou na bebida. Só quem passou por isso sabe como é sofrido e existem muitos mitos espalhados pela internet. Descubra o que causa a ressaca e alguns truques para amenizar os sintomas.

Por que temos ressaca?

A ingestão excessiva de álcool faz com o corpo fique desidratado, forçando o organismo a trabalhar mais para liberar a substância. Os sintomas como náuseas, tontura, dor de cabeça, sensibilidade a som e luz e fadiga são sinais que seu corpo está fraco depois de forçar a liberação dessa toxina e a baixa taxa de açúcar no sangue.

Como evitar a ressaca

A melhor forma de evitar a ressaca é intercalar bebida com alguns gole de água para continuar mantendo o corpo hidratado. Além disso, recomenda-se que evite misturar diferentes bebidas alcoólicas, pois cada uma delas tem teor alcoólico diferente e a mistura pode sobrecarregar ainda mais seu organismo. Mantenha o corpo nutrido, jamais beba de estômago vazio para evitar que o efeito bata rapidamente. E, por último, beba com moderação, respeite seu limite para aproveitar o momento com pessoas queridas e estar 100% no dia seguinte.

Como curar a ressaca

Chá de boldo

Quando você descobrir os benefícios do chá de boldo pós ressaca, você jamais deixará de ter em casa. O chá de boldo é antioxidante e age diretamente no estômago e no fígado, ajudando no bom funcionamento desses órgãos. Apesar do gosto amargo, você pode colocar mel e limão para amenizar o gosto do boldo.

Chá de gengibre

Com ação antioxidante e anti-inflamatória, o chá de gengibre ajuda a liberar o restante do álcool do organismo. Corte o gengibre em rodelas e coloque três pedaços em 1 litro de água, espere a água ferver e adoce com mel depois que amornar.

Mel

Tomar algumas colheres de chá de mel durante o dia irá aumentar a glicose, taxa de açúcar no sangue, para seu corpo se recuperar mais rapidamente. Invista também em frutas em pedaços com mel para nutrir mais o corpo.

Sucos naturais

Sucos cítricos são excelentes para curar a ressaca já que são ricos em vitaminas C e minerais essenciais para a nutrição do corpo para aumentar a hidratação.

Água

A água é indispensável quando se tem ressaca, pois todos os sintomas são consequência da falta de água no corpo. Mantenha o corpo hidratado e intercale com os sucos cítricos e chás, evite tomar refrigerantes e comer alimentos pesados para não forçar o organismo que já está fragilizado.

