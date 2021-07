Dia frio e madrugada gelada nesta quarta-feira em São Paulo

Governo do Estado de São Paulo Dia frio nesta quarta-feira (21) em São Paulo

Madrugada gelada e sensação de frio marcam a previsão do tempo desta quarta-feira (21), na capital paulista. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) divulgou que a mínima será de 7ºC e a máxima de 22ºC.

No decorrer do dia, o predomínio será de sol entre poucas nuvens, o que ameniza um pouco a sensação de frio. A umidade do ar em São Paulo oscila entre 30% e 90%.