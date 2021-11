Dia ensolarado nesta segunda-feira em São Paulo

Reprodução Previsão do tempo São Paulo

Dia ensolarado nesta segunda-feira (15) de feriado, em São Paulo. Segundo o portal Climatempo a mínima será de 15°C e a máxima de 26°C.

Com poucas nuvens no céu, não deve chover durante o dia. A umidade do ar na capital paulista oscila entre 35% e 81%.