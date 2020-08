Dia ensolarado mas com qualidade do ar em níveis baixos nesta sexta em São Paulo

Os filmes adultos foram exibidos durante a madrugada de sábado para domingo. Indignados, pacientes compartilharam a situação nas redes sociais

Um vídeo obtido pelo jornalismo do SBT mostra a TV de um hospital exibindo um filme adulto, com o volume alto e cenas de sexo explícitas para pacientes e funcionários. As imagens foram gravadas por uma pessoa que aguardava atendimento médico, na madrugada de sábado (1º) para domingo (02), no município de Águas Lindas, em Goiás.

A filmagem também viralizou nas redes sociais. Alguns internautas, revoltados, comentaram: “Uai gente! Agora é assim explícito? Cadê os responsáveis do hospital?” ou “Cadê a guarda patrimonial para impor a lei, a ordem, ah esqueci estava fazendo blitz”.

A prefeitura de Águas Lindas lamentou o ocorrido e informou, em nota, que o filme pornográfico fazia parte da programação de um canal de TV aberta e que os funcionários mudaram de programa quando notaram que tal conteúdo estava sendo exibido. Devido a esse episódio, a diretoria do Hospital Bom Jesus decidiu que vai manter a televisão desligada por tempo indeterminado.

(*Por Dentro da Notícia)