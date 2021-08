Dia dos Pais promete ser marco para a retomada econômica do Brasil, diz pesquisa

Fernanda Capelli Dia dos Pais promete ser um marco para a retomada econômica do Brasil, afirma pesquisa

O segundo semestre do ano promete. Isso porque, com o avanço da vacinação, cresce cada vez mais a esperança de voltar a normalidade pré-pandemia. Assim como, e xpectativas de uma retomada econômica.

Dessa forma, alguns eventos se mostraram importantes nesse recomeço. Por exemplo, o Dia dos Pais, comemorado no próximo domingo (8). A data pode ser um ponto crucial, principalmente para o reaquecimento do comércio e influência do varejo brasileiro.

Segundo a Spot Metrics , plataforma de Inteligência de Dados e CRM para o varejo físico, a expectativa é um Dia dos Pais muito forte, com um aumento de 30% nas vendas em relação ao ano passado.

Você viu?

Neste feriado, também é esperado uma maior procura por presentes online do que em 2020, que teve um crescimento de 127% na pandemia mesmo após a reabertura do comércio.

Compras online não vão sair de moda tão cedo

As restrições de funcionamento de lojas nas cidades brasileiras estão cada vez mais flexíveis. Apesar disso, a venda para o comemorado dia paterno acontece majoritariamente pela internet.

Saiba mais em 1Bilhão Educação Financeira .