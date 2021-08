Dia dos Pais: famosos fazem homenagens aos pais nas redes sociais

Reprodução Veja as homenagens de Dia dos Pais dos famosos; na foto, Bruno Gagliasso, Giovana Ewbank e os filhos





Neste Dia dos Pais, as celebridades estão enchendo o feed do Instagram de homenagens, textos e fotografias de momentos com os papais. Além de homenagearem os próprios, outros estão aproveitando para desejar feliz dia dos pais aos parceiros — como no caso de Andressa Urach, que confirmou ontem (8) a notícia de que está grávida.





Os próprios pais também fizeram parte e postaram registros brincando ou se declarando para os filhos; ou ainda refletindo sobre a importância da data. Confira as postagens!





