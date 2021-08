Dia dos pais com calor: Temperaturas subirão e SP pode registrar até 26ºC

Pixabay/Creative Commons Tendência é de aumento gradativo nas temperaturas no sudeste brasileiro

Após um longo período de intenso frio, com direito a geadas e bonecos de neve , as temperaturas na região sudeste tendem a aumentar gradativamente nos próximos dias. Thiago Ferreira, meterorologista do Instituto de Pesquisas Meteorológicas da Universidade Estadual Paulista, em Bauru, explica que a massa de ar polar já iniciou seu processo de dispersão.

“A massa de ar polar já vem enfraquecendo. As temperaturas estão em gradativa elevação e entre sexta (06) e domingo (08) deve aquecer um pouco. Haverá aumento de temperatura tanto na mínima, quanto na máxima”, explica Thiago.

Segundo o especialista, o sábado se iniciará nabuloso, ou seja, com uma grande quantidade de nuvens nos céus. Pela tarde, a tendência é de que o calor apareça e essa condição de aumento da sensação térmica continue até a próxima segunda (09). Em relação às chuvas, há uma baixa chance de precipitação fraca e isolada no litoral do estado de São Paulo.

Na capital paulista, a previsão para o início do fim de semana seja de uma temperatura mínima de 12 ºC e máxima de 22 ºC. No sábado, domingo e segunda as máximas devem atingir 24 ºC, 25 ºC e 26 ºC, respectivamente. No interior, há a possibilidade dos termometros ultrapassarem os 30 ºC.





De acordo com o meteorologista, o início da próxima semana será mais quente em decorrência do avanço na disipação da massa de ar polar, que trará um acréscimo de temperatura até terça-feira (10). Para os dias seguintes, ainda são necessárias outras análises meteorológicas.