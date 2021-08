Reprodução: Alto Astral Dia dos pais: 8 receitas para um almoço especial

Mais do que um simples domingo, agosto traz uma comemoração familiar muito importante: o dia dos pais! A data é especial para celebrar essa figura tão importante em nossa vida, símbolo de amor e união.

Para além dos presentes, que tal surpreender seu pai com um almoço super especial? Escolha o prato principal preferido dele e se aventure na cozinha, fazendo uma refeição deliciosa e inesquecível! Ah, não se esqueça da sobremesa, hein?

E o melhor de tudo: te ajudamos no cardápio! Confira 8 receitas doces e salgadas tão especiais quanto a relação de vocês e torne a data ainda mais gostosa!

Receitas salgadas

Quibe na travessa recheado

Tempo: 1h (+4h de molho) Rendimento: 6 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

2 xícaras (chá) de trigo para quibe

500g de carne moída

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/2 cenoura ralada

1 tomate sem sementes picado

1/2 xícara (chá) de azeitona verde picada

1/2 xícara (chá) de hortelã picada

Sal e pimenta síria a gosto

Azeite para regar e untar

Recheio:

1 xícara (chá) de cream cheese

2 xícaras (chá) de Catupiry®

Modo de preparo

Coloque o trigo em uma tigela, cubra com água morna e deixe de molho por 4 horas. Escorra e aperte para sair todo o líquido. Transfira para uma tigela, adicione a carne, a cebola, o alho, a cenoura, o tomate, a azeitona, a hortelã, sal, pimenta e misture bem. Espalhe metade da massa em um refratário médio untado, apertando bem e por cima espalhe os ingredientes do recheio misturados. Cubra com a massa restante e faça riscos superficiais com uma faca. Regue com azeite e leve ao forno médio, preaquecido, por 30 minutos ou até assar e dourar. Retire e sirva.

Macarronada à bolonhesa cremosa

Tempo: 30min Rendimento: 5 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

100g de bacon em cubos

250g de carne moída

1 cebola em cubos

1 dente de alho picado

1 cenoura ralada

1/2 xícara (chá) de extrato de tomate

2 xícaras (chá) de água

1 folha de louro

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 pacote de macarrão tipo espaguete (500g)

1/2 xícara (chá) de requeijão cremoso

Folhas de manjericão fresco picada a gosto

Queijo parmesão ralado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, frite o bacon na própria gordura, em fogo médio até quase dourar. Adicione a carne e frite 2 minutos. Acrescente a cebola, o alho e frite por 3 minutos ou até dourar.

Junte a cenoura, o extrato e frite por mais 2 minutos. Acrescente a água, o louro, sal, pimenta e cozinhe por 10 minutos em fogo baixo, mexendo de vez em quando. Desligue e reserve.

Cozinhe o macarrão em água fervente com sal pelo tempo indicado na embalagem ou até ficar al dente. Escorra e transfira para uma travessa. Cubra com o molho e colheradas de requeijão. Polvilhe com manjericão, parmesão e sirva.

Rolinho de frango recheado ao molho

Tempo: 45min Rendimento: 5 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

5 filés de peito de frango

Sal, pimenta-do-reino e orégano a gosto

5 fatias de queijo prato

5 fatias de presunto

5 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

Molho

1 colher (sopa) de azeite

1 dente de alho picado

1/2 cebola em cubos

4 tomates em cubos

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1/2 colher (chá) de açúcar

Modo de preparo

Se necessário, bata os filés com um martelo de carne para ficarem com a mesma espessura. Tempere com sal e pimenta. Disponha uma fatia de queijo prato e uma de presunto sobre cada bife e polvilhe com orégano. Enrole como rocamboles e prenda com palitos. Disponha em um refratário médio e reserve. Aqueça uma panela com o azeite, em fogo médio, frite o alho e a cebola por 2 minutos. Adicione o tomate, sal, pimenta, o açúcar e frite por 3 minutos. Espalhe sobre o frango, cubra com papel-alumínio e leve ao forno médio, preaquecido, por 15 minutos. Retire o papel, polvilhe com o parmesão e volte ao forno por 10 minutos ou até gratinar. Retire e sirva.

Estrogonofe na pressão

Tempo: 50min Rendimento: 6 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

1kg de coxão duro em cubos

Sal e pimenta-do-reino a gosto

4 colheres (sopa) de óleo

1 cebola em cubos

1 cubo de caldo de carne

1 xícara (chá) de molho de tomate

1 e 1/4 de xícara (chá) de água

4 colheres (sopa) de molho inglês

4 colheres (sopa) de mostarda

4 colheres (sopa) de ketchup

1 colher (sopa) de farinha de trigo

1/2 xícara (chá) de champignon em lâminas

1/2 xícara (chá) de creme de leite

Modo de preparo

Tempere a carne com sal e pimenta. Em uma panela de pressão, em fogo alto, aqueça o óleo e doure a carne, aos poucos. Volte toda a carne para a panela, junte a cebola, o caldo e refogue por 4 minutos. Junte o molho de tomate, 1 xícara (chá) da água, o molho inglês, a mostarda, o ketchup e tampe a panela. Cozinhe por 20 minutos em fogo baixo, após iniciada a pressão. Desligue, deixe a pressão sair naturalmente e abra a panela. Volte ao fogo baixo e junte a farinha dissolvida na água restante, mexendo até engrossar. Misture o champignon, o creme de leite, acerte o sal e sirva com arroz branco e batata palha, se desejar.

Receitas doces

Torta-mousse de limão

Tempo: 40min (+1h de geladeira) Rendimento: 8 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

1 pacote de biscoito maisena triturado (200g)

1 clara

3 colheres (sopa) de manteiga

Raspas de casca de limão para decorar

Recheio

2 latas de leite condensado

1 xícara (chá) de suco de limão

1 caixa de creme de leite (200g)

Raspas de casca de 1 limão

Cobertura

2 claras

3 colheres (sopa) de açúcar

Modo de preparo

Triture o biscoito no liquidificador, despeje em uma tigela e misture com a clara e a manteiga até formar uma farofa úmida. Forre um refratário médio e leve ao forno médio, preaquecido, por 5 minutos. Retire e reserve. Bata os ingredientes do recheio no liquidificador até ficar homogêneo, espalhe sobre a massa e reserve. Na batedeira, bata as claras com o açúcar até ficar em ponto de suspiro. Espalhe sobre a torta de forma decorativa, fazendo picos. Leve ao forno alto, preaquecido, por 10 minutos com a porta semiaberta. Deixe esfriar, decore com raspas de limão e leve à geladeira por 1 hora antes de servir.

Pavê de chocolate rápido

Tempo: 20min (+6h de geladeira) Rendimento: 5 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

2 latas de leite condensado

8 colheres (sopa) de chocolate em pó

1 pacote de biscoito maisena (200g)

Modo de preparo

Coloque o leite condensado e o chocolate em pó no liquidificador e bata em velocidade alta por 3 minutos ou até ficar com aspecto cremoso. Transfira para uma tigela e leve à geladeira por 2 horas.

Para a montagem, em um refratário pequeno, faça camadas de creme de chocolate e de biscoito maisena até terminarem os ingredientes, finalizando em creme.

Cubra e leve à geladeira por mais 4 horas. Retire e sirva, se desejar, decorado com raspas de chocolate.

Gelado de beijinho com chocolate

Tempo: 1h (+3h de geladeira) Rendimento: 8 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

2 cocos frescos ralados

1 e 1/2 xícara (chá) de leite condensado

1 xícara (chá) de leite de coco

1 xícara (chá) de creme de leite

1/2 envelope de gelatina em pó sem sabor incolor

3 colheres (sopa) de água

Coco fresco ralado para decorar

Creme de chocolate

400g de chocolate meio amargo picado

3 xícaras (chá) de creme de leite

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o coco, o leite condensado, o leite de coco e cozinhe, em fogo médio, mexendo até engrossar. Acrescente o creme de leite, a gelatina dissolvida na água e misture. Reserve. Derreta o chocolate em banho-maria, acrescente o creme de leite e misture até ficar homogêneo. Em taças individuais, coloque uma camada de beijinho e cubra com uma camada de chocolate. Repita a sequência, finalizando com a camada de chocolate. Decore com coco ralado e leve à geladeira por 3 horas. Sirva.

Pudim de maracujá com chocolate branco

Tempo: 30min (+4h de geladeira) Rendimento: 8 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

1 lata de leite condensado

1 caixa de creme de leite (200g)

150g de chocolate branco derretido

1 xícara (chá) de suco de maracujá concentrado

1 envelope de gelatina em pó sem sabor incolor

Óleo para untar

Calda

Polpa de 1 maracujá

1/2 xícara (chá) de água

1 xícara (chá) de açúcar

1 colher (chá) de amido de milho

Modo de preparo

No liquidificador, bata o leite condensado, o creme de leite, o chocolate branco derretido e o suco de maracujá até ficar homogêneo. Junte a gelatina preparada conforme as instruções da embalagem e bata por mais 1 minuto.

Transfira para uma forma de buraco no meio de 22 cm de diâmetro untada e leve à geladeira por 4 horas ou ate firmar. Para a calda, misture os ingredientes em uma panela e leve ao fogo baixo, mexendo até levantar fervura e dissolver o açúcar. Desligue e deixe esfriar. Desenforme o pudim, regue com a calda e sirva.

Receitas: Guia da Cozinha