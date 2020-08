Dia dos Pais: 5 sugestões de presentes para os fãs de carros e motos

O Dia dos Pais é uma das datas mais importantes para o comércio no Brasil. E nesses tempos de pandemia, quem tem motivos para comemorar é o comércio eletrônico. De acordo com a ABComm, associação que reúne as empresas do setor, as lojas virtuais estimam um aumento de 23% nas compras na comparação com a mesma data em 2019.

Para este Dia dos Pais , a expectativa é de um total de 8,43 milhões de pedidos, com valor médio de R$ 373. Mas já que o assunto aqui é carro, reunimos na lista abaixo algumas sugestões de presentes (acessíveis e outros nem tanto) que podem ser adquiridos pela internet.

1 – Chaveiros personalizados

Divulgação Chaveiro

A loja oficial da Volkswagen oferece uma linha de chaveiros personalizados. Com preços a partir de R$ 30,38, a lista inclui desde modelos estilizados com o visual de clássicos como a Kombi e o Fusca, além de outros relacionados aos modelos da gama atual, como Gol, Fox e o Up.

2 – Caneca Mercedes-Benz

Divulgação caneca Mercedes

Uma opção de presente acessível (mas ainda assim de grife) são as canecas oferecidas pela Mercedes-Benz em sua loja de produtos oficiais . Com preços que partem de R$ 49.90, a linha inclui três opções de modelos, duas delas voltadas para os fãs dos caminhões da marca.

3 – Somente para jipeiros

Divulgação Jeep





Para os pais mais ligados ao mundo 4×4, uma opção de presente bacana são os bonés oferecidos na loja oficial da Jeep .

Com preços a partir de R$ 109,99, a relação traz modelos de visual básico, apenas com a inscrição Jeep, e outros mais elaborados, que reproduz a icônica grade do Wrangler.

4 – Para motociclistas

Divulgação Jaqueta Triumph

A Triumph oferece em sua loja virtual uma série de acessórios voltados para os motociclistas. A lista inclui desde blusas (a partir de R$ 131,90), passando por luvas (a partir de R$ 167,90) e jaquetas (a partir de R$ 1.047,90).

5- Som automotivo

Divulgação Central multimídia

Para os pais mais apaixonados por som automotivo, uma opção é o Pioneer DMH-Z5380TV . Com preço de R$ 1.699, o produto é um dos lançamentos mais recentes da marca.

O aparelho tem tela de 6,8″ e traz TV digital e bluetooth integrados. Mas o principal destaque é a compatibilidade com o Android Auto e Apple CarPlay, além de permitir a conexão com os comandos do som original no volante nos casos em que o carro tiver esse equipamento.